Путин еще не принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, - советник Байдена

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Текущая оценка правительства США такова, что оно (Путин – ред.) еще не принял решения (о вторжении – ред.), поэтому никаких изменений в этом отношении нет", - сказал Салливан.



Согласно последним данным американской разведки, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и проводят обучение.

При этом он выразил готовность США к диалогу с Москвой.

"Мы собираемся обсудить наши опасения", – сказал Салливан.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска на Донбассе усиливают свои позиции .