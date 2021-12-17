Путин еще не принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, - советник Байдена
Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Текущая оценка правительства США такова, что оно (Путин – ред.) еще не принял решения (о вторжении – ред.), поэтому никаких изменений в этом отношении нет", - сказал Салливан.
Согласно последним данным американской разведки, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и проводят обучение.
При этом он выразил готовность США к диалогу с Москвой.
"Мы собираемся обсудить наши опасения", – сказал Салливан.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска на Донбассе усиливают свои позиции .
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