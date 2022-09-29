Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Если бы Путин прекратил то, что он делает, и убрался прочь с оккупированных территорий, он бы мог выйти из ситуации. Это теоретически, потому что практически он этого сделать не может", - считает он.

По мнению Огрызко, в этом трагедия Путина и РФ.

"Более 30 тыс. погибшим "Лады" не заменят сыновей, братьев, мужей. Это тоже тот материал, который так или иначе будет взрываться. Там будет не только национальная или экономическая революция, но и эмоциональная. Когда этот зомбированный биоматериал наконец-то поймет, что он не хочет быть этим биоматериалом, - то у него будет хотя бы когда-то надежда на нормальную жизнь", - подытожил экс-министр.