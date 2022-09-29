Путин еще может выйти из ситуации, но он этого не сделает, - Огрызко
Президент РФ Владимир Путин не может выйти из нынешней ситуации, в этом его личная трагедия и трагедия России, которую ожидает эмоциональная революция
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Если бы Путин прекратил то, что он делает, и убрался прочь с оккупированных территорий, он бы мог выйти из ситуации. Это теоретически, потому что практически он этого сделать не может", - считает он.
По мнению Огрызко, в этом трагедия Путина и РФ.
"Более 30 тыс. погибшим "Лады" не заменят сыновей, братьев, мужей. Это тоже тот материал, который так или иначе будет взрываться. Там будет не только национальная или экономическая революция, но и эмоциональная. Когда этот зомбированный биоматериал наконец-то поймет, что он не хочет быть этим биоматериалом, - то у него будет хотя бы когда-то надежда на нормальную жизнь", - подытожил экс-министр.
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