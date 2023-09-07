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OPINION

Путин-Эрдоган. Встреча с нулевым результатом

Илия Куса
7 сентября, 2023 четверг
14:05
Мнение

Вопросы зерновой сделки можно решить только силовым давлением на Россию

Во-первых, никаких соглашений там не должно быть подписано. Я не понимаю, откуда такие надежды. По этой причине оценивать встречу как "провальную" для кого-то из них неправильно.

Во-вторых, Эрдоган в этой истории играл роль посредника, а не субъекта переговоров зерновой сделки. Решение об ослаблении санкций против РФ как компромиссе по возобновлению зернового договора должны приниматься не в Турции или ООН, а в ЕС и США, и именно с ними разговаривает Путин через Анкару.

В-третьих, у Эрдогана очевидно предпочитают тот вариант зерновой сделки, которая была. Судя по его словам, Турция выступает либо за возврат к статус-кво, либо за расширение сделки на средства участников и номенклатуры товаров. Но для этого нужен компромисс, и Эрдоган здесь играл роль мессенджера, предлагая альтернативы, согласовывая их с Москвой, Вашингтоном/Брюсселем.

Создание коридоров без РФ Турция не поддерживает и Эрдоган об этом четко заявил.

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В целом вопрос зерновой сделки может быть базово решен одним из трех способов:

1) Силовое давление на Россию. Создание прямой военной угрозы для ее портовой инфраструктуры в Черном море, что заставит вернуться к соглашению, чтобы не подрывать собственную торговлю.

Но для такого давления пока нет ресурсов, а Турция не желает втягиваться в войну с РФ на море.

2) Компромиссное соглашение. Но это значит, что стороны должны пойти на уступки.

3) Создание альтернативных коридоров без РФ. Но здесь проблема в гарантиях безопасности таких коридоров и в том, кто их обеспечит. У Украины нет таких ресурсов на данный момент, а Турция не готова брать на себя такую ответственность + не факт, что это убедит международных страховщиков.

Судя по встрече в Сочи, приоритетным остается второй сценарий – переговоры с возможным выходом на компромисс. По крайней мере, Турция выступает именно за такой вариант, параллельно прорабатывая дополнительные альтернативы типа импорта зерна на переработку и экспорт муки в Африку на деньги Катара.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Илия Куса, эксперт-международник

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Владимир Путин
Турция
экспорт зерна
Реджеп Эрдоган
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