Путин едет в Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - генерал-лейтенант Наев
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев назвал целью визита российского диктатора Владимира Путина в Беларусь попытки втянуть ее в войну против Украины
Видео с комментарием Наева опубликовали Объединенные Силы ВСУ в Facebook.
По его словам, недавно Путин провел служебное совещание с руководством вооруженных сил РФ, а сразу после этого анонсировал встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая запланирована на 19 декабря.
"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Беларуси к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - сказал Наев.
- 16 декабря стало известно, что Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко.
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