Видео с комментарием Наева опубликовали Объединенные Силы ВСУ в Facebook.

По его словам, недавно Путин провел служебное совещание с руководством вооруженных сил РФ, а сразу после этого анонсировал встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая запланирована на 19 декабря.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Беларуси к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - сказал Наев.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко.

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