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Путин едет в Беларусь прощаться с Лукашенко, если тот не вступит в войну, – офицер ВСУ Лапин

19 декабря, 2022 понедельник
13:26
война с Россией

Спецназначенец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин считает, что власти в Беларуси могут перейти в Совет безопасности Республики Беларусь

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Думаю, что Путин едет в Беларусь прощаться с Лукашенко. Или Россия поглощает Беларусь и Лукашенко перестает быть самодержцем Беларуси, или Лукашенко будет выполнять все приказы Путина по вторжению на территорию Украины. Если Лукашенко не сможет исполнять обязанности самопровозглашенного президента власти и управление государством переходит в Совет безопасности Республики Беларусь, которым руководит Александр Вольфович, а это ставленник Путина. И приказ на вторжение в Украину может отдать он", - пояснил Лапин.

По словам офицера ВСУ, Лукашенко не хочет отдавать белорусских силовиков на войну в Украину.

"Цель приезда Путина в Беларусь - это еще раз поговорить с Лукашенко о поглощении Беларуси и дальнейших действиях в контексте войны против Украины. Им нужно собрать хотя бы 40 тыс. военных, готовых пойти погибнуть в Украине, чтобы создать нам реальную угрозу. Беларусь сегодня имеет готовыми где-то 18 тактических групп, а это около 20 тыс. военных. Лукашенко не бросит белорусских силовиков в Украину, потому что его власть держится на штыках силовиков, и последнее он не отдаст. Но, чтобы отвлечь внимание ВСУ, у Лукашенко есть средства", - добавил Лапин. 

  • 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.
  • 16 декабря стало известно, что Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко 19 декабря. А аналитики ISW определили, к чему Путин склонит Лукашенко во время визита.
  • 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Говорили, в частности, о ситуации в Беларуси и возможной угрозе наступления.
  • Встреча российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 19 декабря будет частью усилий, которые должны создать информационное условие для нового этапа войны против Украины.

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