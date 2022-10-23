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OPINION

Путин-Джокер и несостоятельный мир

Игорь Гулик
23 октября, 2022 воскресенье
20:07
Мнение

Путин нуждается не в дипломатах, а в санитарах, не в ультиматумах или условиях для переговоров, а в смирительной рубашке. А еще лучше – виселице после международного трибунала

Мы пожинаем плоды так называемого "постмодерна", который, как в блендере, смешивал разнообразные ингредиенты, искажая правду, называя откровенную ложь "постправдой", стирал грани добра и зла, разрушал пределы допустимого, выхолащивал суть общечеловеческих ценностей.

Пока это происходило на уровне арт-практик или личного опыта отдельных людей, считалось, что так нормально, что каждый имеет право на свободу мысли и слова, пусть даже эти мысли и слова воплощались в не очень терпимые вещи. Мы имели Тимоти Маквея в Оклахома-Сити, Андреса Брейвика с его "2083-декларацией независимости Европы", взрывами в Осло и массовым расстрелом на острове Утойя.

Наконец символом эпохи стал Джокер из одноименной ленты Тодда Филлипса, безумный бунтарь, взявший на себя миссию решать судьбы других.

Но, выяснилось, что это не unhappy ending, это только первоцветы подлинного апокалипсиса, затеянного таким же безумным диктатором из Кремля. Путин – это Джокер глобального масштаба, и его "личная постправда" – за пределами любых писаных или неписаных законов, правил, ценностей, в конце концов даже влюбленных им "скреп".

Пока мир будет разговаривать с бункерным дедом на языке, приемлемом для нормальных, до тех пор Россия, возглавляемая им, будет идти дальше и дальше в своей фактически безнаказанной агрессии. Нормы и конвенции международного права, соглашения и меморандумы, пакты и резолюции – "в топку". Ревизионизм Путина достигает не только глобального порядка, он посягает на однополюсный мир, в котором будет доминировать тоталитаризм, пренебрежение человеческими правами и свободами, правом силы и сильного. Его цель – не столько Украина, она просто к несчастью оказалась под рукой, он таргетирован против демократии как устройства, что априори неприемлем для диктатур.

Все безумные идеи от Ильина до Дугина, все эти мистерии Евразии, — это выплеск ордынской психологии, накапливавшейся в имперских мозгах русских правителей веками. От опричнины Ивана Грозного до дикого сталинизма, реанимированного Путиным и чекистской стаей. Борис Акунин в разговоре с главным редактором The American Interest Джеффри Гедмином и корреспондентом Le Figaro Лорой Мандевилль аргументированно убеждает, что это не путинизм. Это 500-летняя система правления государством, которая основывается на монополии исполнительной власти и на гиперцентрализации. Я склонен думать, что любой новый лидер или новая власть, даже сначала демократическая, скоро воспроизведут ту же матрицу — разве что система изменится в самой основе".

Мы думаем, на что еще способен Путин и его камарилья? На ядерный удар? На повторение сталинского преступления с ДнепроГЭСом в Каховке? На применение химического оружия? На что решится после Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Оленовки?

Наивные вопросы, вроде того, как поведет себя сумасшедший маньяк при определенных обстоятельствах. Мы не имеем вразумительного ответа ни на один из этих вопросов, поскольку ответов не существует. Такие вопросы включают в себя больше смыслов, чем ответы на них.

То, что рассказывают нам разнообразные эксперты и специалисты, касается, еще раз подчеркиваю, адекватного ответственного человека-лидера. А когда речь заходит о Путине и его "глубинном народе", о нормальности говорить бесполезно.

Путин нуждается не в дипломатах, а в санитарах, не в ультиматумах или условиях для переговоров, а в смирительной рубашке. А еще лучше – виселицы после международного трибунала.

Но мир постмодерна, кажется, не склонен к такому варианту. Тогда все ложится на плечи Украины и ВСУ. И, верю, мы справимся с этой миссией.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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