Путин двигает Украину в ЕС и усиливает нашу решимость построить демократическую страну, - Жозеп Боррель
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что президент страны-агрессора России Владимир Путин двигает Украину в Европейский Союз и усиливает решимость построить демократическую страну
Политик поделился деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин хотел оккупировать, разрушить и колонизировать Украину. В то же время президент РФ двигает Украину в сторону Евросоюза. Путин также усиливает нашу решимость помочь построить современную, демократическую, независимую Украину как неотделимую часть европейской семьи", - отметил Боррель.
Политик предположил, что полгода назад Путин не ожидал такой поддержки Украины со стороны ЕС.
"У Путина были абсолютно противоположные намерения. Агрессор не мог представить в начале полномасштабного вторжения, что через 6 месяцев он будет в такой ситуации, что Украина успешно приближается к ЕС, а Европейский Союз усиливает поддержку", - отметил Жозеп Боррель.
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