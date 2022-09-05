Путин двигает Украину в ЕС и усиливает нашу решимость построить демократическую страну, - Жозеп Боррель

Политик поделился деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин хотел оккупировать, разрушить и колонизировать Украину. В то же время президент РФ двигает Украину в сторону Евросоюза. Путин также усиливает нашу решимость помочь построить современную, демократическую, независимую Украину как неотделимую часть европейской семьи", - отметил Боррель.

Политик предположил, что полгода назад Путин не ожидал такой поддержки Украины со стороны ЕС.

"У Путина были абсолютно противоположные намерения. Агрессор не мог представить в начале полномасштабного вторжения, что через 6 месяцев он будет в такой ситуации, что Украина успешно приближается к ЕС, а Европейский Союз усиливает поддержку", - отметил Жозеп Боррель.

3 сентября стало известно, что еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ЕС готов к полному прекращению поставок газа из России.

4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в скором времени Украина получит от Евросоюза транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.