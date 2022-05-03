Путин два часа разговаривал с Макроном и заявил, что РФ открыта для диалога с Украиной
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что РФ готова к диалогу с Украиной
Об этом сообщает BFM TV.
По информации французского издания, разговор по видеосвязи длился более двух часов.
В Кремле заявили, что Путин заявил Макрону, что "несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе - российская сторона по-прежнему открыта к диалогу".
Также российский диктатор призвал страны Запада прекратить поставлять Украине оружие.
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