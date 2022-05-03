Путин два часа разговаривал с Макроном и заявил, что РФ открыта для диалога с Украиной

Об этом сообщает BFM TV.

По информации французского издания, разговор по видеосвязи длился более двух часов.

В Кремле заявили, что Путин заявил Макрону, что "несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе - российская сторона по-прежнему открыта к диалогу".

Также российский диктатор призвал страны Запада прекратить поставлять Украине оружие.

29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор, предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.

30 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с Украиной Москва требует отмены санкций и утверждения статуса русского языка.

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