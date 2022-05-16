Путин думал, что сможет уничтожить Украину, однако укрепил ее суверенитет, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что у руководства РФ было желание уничтожить Украину и разделить Североатлантический Альянс
Об этом он написал в twitter .
"Президент Путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет ликвидировать Украину как независимую страну и разделить НАТО. В то же время он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, богаче, чем когда-либо", - заметил Энтони Блинкен.
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