Путин думал, что сможет уничтожить Украину, однако укрепил ее суверенитет, - Блинкен

Об этом он написал в twitter .

"Президент Путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет ликвидировать Украину как независимую страну и разделить НАТО. В то же время он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, богаче, чем когда-либо", - заметил Энтони Блинкен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb