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Путин думает наступать с двух-трех направлений и может снова атаковать Киев, - премьер Польши Моравецкий

2 февраля, 2023 четверг
12:39
Мир Матеуш Моравецкий

Президент РФ Владимир Путин хочет доказать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и потому снова нападет на Киев

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Согласно всей информации, которую у меня есть из Украины, я знаю, что будет еще одно российское наступление, возможно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление", - сказал он.

По мнению Моравецкого, Путин хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный, никогда не сдающийся игрок, и он снова нападет на Киев. При этом премьер добавил, что причиной наступления весной есть то, что земля не подходит для тяжелых танков, для танков и артиллерии зимой. Поэтому Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления.

"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы окружить Украину. И готовя все эти планы, он, наверное, думает, что должен атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать нападения с беларусской северной части Украины, так что Киев будет окружен с запада", - сказал глава польского правительства.

Он отметил, что глава Кремля "мобилизовал много новых солдат, около 200-250 тысяч".

"Нельзя забывать, что ресурсы России действительно велики, а карманы глубокие. У них много боеприпасов, много оружия и много людей", – сказал польский премьер.

Кроме того, Моравецкий подчеркнул, что на место главы государства в России после Путина может прийти "еще худший Путин".

"Конечно, я считаю Путина очень плохим, очень плохим человеком, но я также считаю, что это не единственное условие, потому что может быть другой Путин, и даже хуже Путин, поэтому это не единственный фактор", - подчеркнул он.

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