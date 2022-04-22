Путин думает, что единство Запада треснет, но он ошибается, – Байден о помощи Украине

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Twitter Байдена.



"Пока Россия продолжает оказывать жестокость против Украины, Путин рассчитывает на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку, что западное единство треснет. Мы снова докажем, что он ошибается", - говорится в твите Джозефа Байдена.

21 апреля президент США объявил новую программу " Объединяемся для Украины " (Uniting for Ukraine).

21 апреля Байден также сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн.