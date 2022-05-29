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Путин дрожит и дергается как больной Паркинсоном, - Daily Mail

29 мая, 2022 воскресенье
20:44
Мир Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле

Российскому правителю Владимиру Путину и его пресс-службе все труднее скрывать развитие симптомов заболевания Паркинсона. Для нее характерны непроизвольные дергания конечностей, потеря равновесия, хватание за ближайшие предмета из страха споткнуться обо что-то или упасть

Именно так он себя вел во время последних встреч с руководителями Беларуси и Таджикистана Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном, пишет лондонская газета Daily Mail.

В частности, на встречах с Лукашенко Путин совершал неестественные движения правой рукой и, как говорится, "неловко выворачивал ноги".

Похожее имело место и на встрече с Рахмоном.

"Эмомали Рахмон, похоже, заметил такое движение во время встречи с Путиным и посмотрел на его ноги", – продолжает Daily Mail.

Как говорится в материале, вдобавок есть свидетельство того, что Путин не способен сохранять концентрацию в течение длительных периодов времени и ему нужны перерывы "для лечения".

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Выворачивание ног и рук, как и фиксированное в размещенных в публичном доступе материалах пресс-службы Кремля сжатие Путиным краев столов или подлокотников  кресел, по мнению Daily Mail, могут быть попыткой "скрыть непроизвольные судороги, вызванные болезнью Паркинсона".

Таким образом Путин, как отмечается, "старается замаскировать какую-либо дрожь".

Как сообщил в свою очередь Daily Mail бывший офицер подразделения МИ6 в России Кристофер Стил, Владимир Путин постоянно контролируется и сопровождается командой врачей.

При этом издание не отрицает, что у Путина могут одновременно сочетаться два опасных диагноза – онкология и болезнь Паркинсона.

  • Впервые о якобы имеющихся у Владимира Путина симптомах болезни Паркинсона в западной печати начали говорить два года назад. В 2020 году об этом писала британская газета The Sun.
  • "Ерунда это полная. У президента все хорошо", - опровергал изложенное в публикации спикер Кремля Дмитрий Песков.

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