Путин дрожит и дергается как больной Паркинсоном, - Daily Mail
Российскому правителю Владимиру Путину и его пресс-службе все труднее скрывать развитие симптомов заболевания Паркинсона. Для нее характерны непроизвольные дергания конечностей, потеря равновесия, хватание за ближайшие предмета из страха споткнуться обо что-то или упасть
Именно так он себя вел во время последних встреч с руководителями Беларуси и Таджикистана Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном, пишет лондонская газета Daily Mail.
В частности, на встречах с Лукашенко Путин совершал неестественные движения правой рукой и, как говорится, "неловко выворачивал ноги".
Похожее имело место и на встрече с Рахмоном.
"Эмомали Рахмон, похоже, заметил такое движение во время встречи с Путиным и посмотрел на его ноги", – продолжает Daily Mail.
Как говорится в материале, вдобавок есть свидетельство того, что Путин не способен сохранять концентрацию в течение длительных периодов времени и ему нужны перерывы "для лечения".
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Выворачивание ног и рук, как и фиксированное в размещенных в публичном доступе материалах пресс-службы Кремля сжатие Путиным краев столов или подлокотников кресел, по мнению Daily Mail, могут быть попыткой "скрыть непроизвольные судороги, вызванные болезнью Паркинсона".
Таким образом Путин, как отмечается, "старается замаскировать какую-либо дрожь".
Как сообщил в свою очередь Daily Mail бывший офицер подразделения МИ6 в России Кристофер Стил, Владимир Путин постоянно контролируется и сопровождается командой врачей.
При этом издание не отрицает, что у Путина могут одновременно сочетаться два опасных диагноза – онкология и болезнь Паркинсона.
- Впервые о якобы имеющихся у Владимира Путина симптомах болезни Паркинсона в западной печати начали говорить два года назад. В 2020 году об этом писала британская газета The Sun.
- "Ерунда это полная. У президента все хорошо", - опровергал изложенное в публикации спикер Кремля Дмитрий Песков.
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