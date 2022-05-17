Дипломат высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Эскалация может возникнуть на белорусско-польской границе, где Путин дожмет Лукашенко, чтобы он делал там провокации. Были уже провокации с мигрантами, теперь будут военные. Что касается Грузии – там правительство, которое пытается сбалансировать ситуацию и пропетлять. Не думаю, что там Начнутся полномасштабные боевые действия. Но все возможно. Только если Путин откроет второй фронт, возникает вопрос: каким образом агрессор будет его поддерживать?", - отметил Климкин.

Экс-министр предположил, что Путин может пойти на усиление Приднестровья или другого оккупированного региона для создания еще одного очага проблем для Украины и Запада.

"Что касается Южной Осетии, они уже давно хотят войти в состав Российской Федерации, ведь своими силами не могут существовать ни политически, ни экономически. Это созданный в администрации президента России карлик. Скорее всего, РФ будет паковать Осетию в будущее союзное государство – им же нужно что-то показать на столетие СССР. У Путина есть ключевая задача: если у него одни поражения, что он будет показывать дальше? Вместе с тем Кремль пытается накачать Приднестровье военным потенциалом. Но если они это сделают – это мишень для нас и для НАТО. Никто не будет терпеть такой классический русский анклав во время войны. Путин вообще может запустить домино хаоса и нестабильности, чтобы создавать проблемы, которые они поддерживали многие годы, и поставить нас и Запад перед вызовом одновременного преодоления многих проблем", - отметил Павел Климкин.

В интервью американскому Associated Press президент Александр Лукашенко возразил участие Беларуси в полномасштабной войне против Украины и выразил удивление тем, что российская агрессия " так затянулась ".

Разведка британского министерства обороны сообщает, что Беларусь продолжает развертывание войск вдоль украинской границы, однако пока не собирается принимать непосредственное участие в полномасштабной войне РФ против Украины.