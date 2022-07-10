Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспрессо".

"Главной и приоритетной целью кремля сегодня является полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Это ключевые задачи для Москвы. Недаром они бросали на Лисичанск и Северодонецк все, что у них есть. После этого, если у них получится захватить Донецкую и Луганскую область, они объявят по телевизору, что успешно завершили первый этап "специальной военной операции" на территории Украины. Потом уже они будут планировать наступление на других направлениях.В частности, по моему мнению, ключевым для них был и является Киев.На втором этапе, в этом многие уверен будет наступление с территории Беларуси. Поскольку во втором этапе Минск уже подписался принять участие", - пояснил Сазонов.

Военнослужащий также добавил, что оккупанты объявят о начале второго этапа "специальной военной операции" и привлекут белорусскую армию ориентировочно в начале сентября.

"Сейчас тяжело делать прогнозы. Военные аналитики и оккупанты говорят о паузе военных действий, однако ВСУ об этом совсем не знают. Обстрелы продолжаются. По моему мнению, в начале сентября с интервалом 1-2 недели россияне объявят о втором этапе своей "военной операции" и привлекут белорусскую армию для наступления на территорию Украины. То есть наступление с территории Беларуси может произойти уже в сентябре", - добавил Сазонов.



По состоянию на 6 июля было известно о том, что белорусские военные проводят мероприятия по инженерному оборудованию позиций на Волынском и Ровенском направлениях.

9 июля командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что совершил рабочую поездку в Северную операционную зону, приграничную с Республикой Беларусь. Там продолжаются мероприятия по усилению обороны

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