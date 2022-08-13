Путин достал свой последний козырь: все решится в ближайшие дни, - Пионтковский
Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский считает, что у Путина самая главная задача – заморозить войну
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ближайшие дни станут решающими – удастся ли мировому сообществу наглядно и убедительно объяснить Путину, что за взрыв на Запорожской АЭС будет отвечать лично он и отвечать головой. Тогда этого взрыва не будет. Для него самое главное - заморозить войну. А чем ее можно заморозить лучше, чем ядерной катастрофой в центре Европы. Шансы, что Путин на это решится, очень высоки", - отметил Пионтковский.
Политолог также добавил, что необходима беспрецедентная, жесткая, необычная, нестандартная реакция Запада.
"Еще никогда мир не был перед такой серьезной угрозой. Все предыдущие страхи перед ядерной бомбой – это был шантаж. Запад не капитулирует, а нанесет ответный удар. Путин достал свой последний козырь, все решится в ближайшие дни", - подчеркнул Пионтковский.
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