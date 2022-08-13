Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ближайшие дни станут решающими – удастся ли мировому сообществу наглядно и убедительно объяснить Путину, что за взрыв на Запорожской АЭС будет отвечать лично он и отвечать головой. Тогда этого взрыва не будет. Для него самое главное - заморозить войну. А чем ее можно заморозить лучше, чем ядерной катастрофой в центре Европы. Шансы, что Путин на это решится, очень высоки", - отметил Пионтковский.

Политолог также добавил, что необходима беспрецедентная, жесткая, необычная, нестандартная реакция Запада.

"Еще никогда мир не был перед такой серьезной угрозой. Все предыдущие страхи перед ядерной бомбой – это был шантаж. Запад не капитулирует, а нанесет ответный удар. Путин достал свой последний козырь, все решится в ближайшие дни", - подчеркнул Пионтковский.

6 августа российские террористы обстреляли площадку Запорожской АЭС и ранили одного работника.

9 августа президент Энергоатома Петр Котин заявил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму.

12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В то же время в Совбезе РФ заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно.

Россияне готовят провокации под украинским флагом на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ

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