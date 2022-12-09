Путин допустил сокращение добычи нефти из-за ценового потолка

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые приняли решение о введении потолка цен.

"О нашей реакции мы не будем продавать странам, которые такие решения принимают (вводят потолок цен на нефть, - ред.), мы подумаем при необходимости о возможном сокращении добычи (нефти - ред.)", - сказал диктатор.

1 декабря стало известно, что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.

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