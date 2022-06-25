Об этом Кирби заявил в интервью Голосу Америки.

"Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины полностью уважался, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины полностью восстановилась. На самом деле Путин должен закончить эту войну, но господин Зеленский может определить, как будет выглядеть победа", - сказал Кирби.

Он отметил, что США сосредоточены на том, чтобы Украина могла продолжать защищать себя и суверенитет.

"И, очевидно, борьбу ведут украинцы. Только они определяют какие операции они будут проводить, это их право. Вооружение теперь украинская собственность, и они решают, как они ее использовать

И вооружение, которое они получают из Соединенных Штатов, теперь их, – сказал Кирби.

23 июня администрация президента США Джо Байдена анонсировала выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $450 млн.

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