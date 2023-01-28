Путин должен уйти в отставку, - Стивен Кинг
Американский писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине и заявил, что президент России Владимир Путин должен уйти в отставку
Об этом он написал в твиттере .
"Ради Бога, Россия, остановите эту бессмысленную войну в Украине. Остановите бомбардировку безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", - говорится в сообщении Кинга.
- 31 марта 2022 года Стивен Кинг обратился к президенту РФ и заявил, что "Украина опустошит его казну и обескровит тебя". Позже он заявил, что Путин недооценил Украину.
- 29 мая 2022 года писатель призвал мир продолжать экономически давить на Россию.
- 28 июня 2022 года Стивен Кинг осудил ракетный удар РФ по кременчугскому торговому центру.
- "The Ukrainians are kicking some ass today", – 10 июня 2022 года американский писатель поддержал наступление ВСУ.
- 7 октября 2022 года Стивен Кинг от имени всего мира обратился в Россию и посоветовал "убираться из Украины".
- 9 октября 2022 года он назвал вишенкой на торте заявления РФ о том, что подрыв Крымского моста – терроризм, после вторжения в Украину.
- 31 декабря 2022 Кинг поделился, что его самым заветным желанием на новый год является мир в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное