Путин должен уйти в отставку, - Стивен Кинг

Об этом он написал в твиттере .

"Ради Бога, Россия, остановите эту бессмысленную войну в Украине. Остановите бомбардировку безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", - говорится в сообщении Кинга.

31 марта 2022 года Стивен Кинг обратился к президенту РФ и заявил, что "Украина опустошит его казну и обескровит тебя". Позже он заявил, что Путин недооценил Украину.

29 мая 2022 года писатель призвал мир продолжать экономически давить на Россию.

28 июня 2022 года Стивен Кинг осудил ракетный удар РФ по кременчугскому торговому центру.

"The Ukrainians are kicking some ass today", – 10 июня 2022 года американский писатель поддержал наступление ВСУ.

7 октября 2022 года Стивен Кинг от имени всего мира обратился в Россию и посоветовал "убираться из Украины".

9 октября 2022 года он назвал вишенкой на торте заявления РФ о том, что подрыв Крымского моста – терроризм, после вторжения в Украину.

31 декабря 2022 Кинг поделился, что его самым заветным желанием на новый год является мир в Украине.