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Путин должен уйти из Украины: никаких уступок и компромиссов с агрессором быть не может, - польский генерал Скшипчак

17 июля, 2022 воскресенье
13:43
Мир

Генерал Вооруженных Сил Польши Вальдемар Скшипчак убежден, что президент страны-агрессора России Владимир Путин и его войска должны уйти с украинской земли, а Украина ни в коем случае не должна идти на уступки и прибегать к компромиссам с россиянами

Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Цена, которую платите за эту войну, настолько высока, что нельзя об этом забыть. И здесь нет места уже переговорам, нет места компромиссам, нет места уступкам. Путин должен убраться из Украины, если сам не уберется, то мир вам поможет его одолеть", - отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что путинские прихвостни ищут пути давления на президента Зеленского, чтобы Украина пошла на уступки.

"Путин понял, что зашел слишком далеко, что ему грозит большое поражение, большая компрометация, которая заставит его потерять лицо. Путинские дипломаты ездят по миру и ищут варианты, которые могли бы убедить президента Зеленского и вас уступить. Но вам нельзя уступать, вам отступать нельзя. Вы имели пример в 2014 году, когда вас принудили к тому перемирию с сепаратистами, когда была унижена Украина. Франция и Германия унизили Украину. Второй раз не дайте себя унизить, нельзя уступать россиянам и никому, кто их поддерживает" , – заметил Вальдемар Скшипчак.

  • 14 июля стало известно, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но выдвигает к нему ряд условий – среди них он не упомянул так называемые денацификацию и демилитаризацию.
  • Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что между Украиной и Россией по состоянию на данный момент не ведутся переговоры, поскольку "нечего обсуждать".

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