Путин должен смириться с тем, что в итоге он проиграл – министр обороны Великобритании

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Вашингтоне.

"Только президент Путин может знать, где он окажется. Он должен смириться с тем, что в конечном итоге он проиграл. И что бы ни происходило в Украине, считаем, что Россия сейчас меньшая страна, чем была до этого вторжения", – сказал Воллес. .



Министр считает, что в России бесполезно запугивают новым наступлением на восток, ведь ее силы истощены, а экономика находится под санкциями, препятствующими импортированию военной техники.



На Донбассе, где РФ рекламировала большое наступление, армия использует тяжелые, часто неточные бомбардировки в сочетании с некоординированным движением сухопутных войск.



"Они совершают много ошибок, но их реакция – это больше обстрела, больше жестокости и пушечного мяса. У них все еще возникают проблемы с достижением желаемого эффекта".



Путин должен потерпеть неудачу в Украине. Последствиями его успеха будут рябь, которая будет ощутима во всем мире", – рассказал министр обороны Великобритании.



Уоллес добавляет, что Россия стремится пополнить собственные запасы оборудования.

Глава Центра исследований армии Валентин Бадрак заявил , что президент РФ Владимир Путин не учитывает человеческие жизни, способен на бессмысленные решения, поэтому его необходимо устранить: "Владимир Путин по состоянию на 23:00 27 февраля 2022 проиграл войну в Украине и подлежит немедленному устранению от власти или физической ликвидации".

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