Путин должен просить у нас пощады, - Зеленский

Об этом глава украинского государства заявил во время вручения ему и всему украинскому народу Международной премии имени Карла Великого, проходившего вечером в воскресенье, 14 мая 2023 года, в старинной немецкой столице, городе Аахене.

"Один, только один, кто не воспринимает ее (формулу мира, – ред.), это агрессор. И именно поэтому не воспринимает, потому что он агрессор. Но самое главное в том, что он один и мы его не боимся. И он это не воспринимает, потому что не интересуется миром. Вот и все", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что между 2014 и 2022 годами с Кремлем были проведены "сотни раундов переговоров".

"Все эти переговоры были! Канцлер Олаф, ты помнишь, и наш союзник Эмманюэль Макрон провели часы в разговорах с Путиным, пытаясь предотвратить эту современную катастрофу. Но Путин выбрал катастрофу", - продолжил Зеленский.

"И сейчас все понимают то, что понимаем мы: Путин и есть катастрофа. Это ответ. Путин и есть агрессия, и он не хочет для себя и своего народа иного", - подчеркнул украинский президент.

"Его формулой стала смерть. Как с ней говорить? Объясните мне. За всю свою долгую историю человечество не знало еще никого, кто мог договориться со смертью", - добавил Владимир Зеленский.

"Тот, кто принес смерть, тот, кто встал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и хочет уничтожить Европу, которую мы ценим, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ – трибунал", – подытожил Зеленский.

Собравшиеся на церемонии встретили последние слова Зеленского аплодисментами.