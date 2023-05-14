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Путин должен просить у нас пощады, - Зеленский

14 мая, 2023 воскресенье
20:08
Война с Россией

Руководство России не воспринимает общую украинскую и европейскую формулу мира

Об этом глава украинского государства заявил во время вручения ему и всему украинскому народу Международной премии имени Карла Великого, проходившего вечером в воскресенье, 14 мая 2023 года, в старинной немецкой столице, городе Аахене.

"Один, только один, кто не воспринимает ее (формулу мира, – ред.), это агрессор. И именно поэтому не воспринимает, потому что он агрессор. Но самое главное в том, что он один и мы его не боимся. И он это не воспринимает, потому что не интересуется миром. Вот и все", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что между 2014 и 2022 годами с Кремлем были проведены "сотни раундов переговоров".

"Все эти переговоры были! Канцлер Олаф, ты помнишь, и наш союзник Эмманюэль Макрон провели часы в разговорах с Путиным, пытаясь предотвратить эту современную катастрофу. Но Путин выбрал катастрофу", - продолжил Зеленский.

"И сейчас все понимают то, что понимаем мы: Путин и есть катастрофа. Это ответ. Путин и есть агрессия, и он не хочет для себя и своего народа иного", - подчеркнул украинский президент.

"Его формулой стала смерть. Как с ней говорить? Объясните мне. За всю свою долгую историю человечество не знало еще никого, кто мог договориться со смертью", - добавил Владимир Зеленский.

"Тот, кто принес смерть, тот, кто встал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и хочет уничтожить Европу, которую мы ценим, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ – трибунал", – подытожил Зеленский.

Собравшиеся на церемонии встретили последние слова Зеленского аплодисментами.

  • Напомним, после Аахена Зеленского ждут в Париже.
  • Перед Германией он побывал в Италии.
  • Главной целью своего нынешнего европейского турне Владимир Зеленский называет формирование "истребительной коалиции", то есть объединение стран Запада, способных обеспечить ВСУ необходимыми для контрнаступления современными истребителями.
Владимир Путин
геноцид
Германия
Владимир Зеленский
Гаагский трибунал
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