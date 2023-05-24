Об этом Волкер заявил в интервью РБК-Украина .

По его мнению, большинство стран НАТО на саммите, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, будут настаивать на невозможности членства Украины в Альянсе, пока идет война.

"Я считаю, что большинство стран НАТО скажут, что Украина не может быть принята в НАТО сейчас, поскольку война все еще продолжается. Потому что это означает, что НАТО также станет участником войны. Справедливое замечание", - сказал Волкер.

В то же время, он назвал подобный ответ недостаточно аргументированным, потому что НАТО еще в 2008 году обязалась в будущем предоставить Украине членство.

"Прошло 15 лет, и никакого прогресса в этом вопросе не произошло. Нужно дать Путину понять, что он не может держать НАТО под контролем. НАТО должно сказать: "Мы начинаем выполнять наши обязательства". Это предполагает множество практических мер, которые можно делать уже сейчас, о предоставлении помощи и интеграции Украины, с тем, что она получит полноценное членство, как только это станет практически возможным. Но в этом году мы должны послать более сильный сигнал, чем в прошлом", - убежден Волкер.