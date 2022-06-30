Путин должен остановить войну и вывести свои войска из Украины, - Столтенберг
Последствия агрессии России испытывают весь мир, поэтому лидеры НАТО поддерживают Украину, чтобы обеспечить ее победу как независимой и суверенной страны в Европе
Об этом сообщает издание RP со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Президент Путин должен вывести свои войска и немедленно положить конец этой войне, прекратив нападения на демократическое, суверенное государство, причиняющее столько страданий Украине", - заявил он.
По словам генсека, война России против Украины является "жестокой" и "совершенно неприемлемой".
Ранее генсек НАТО отметил, что война России против Украины может растянуться на годы.
- 29 июня Йенс Столтенберг заявил , что НАТО поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в частности, по членству Украины в Альянсе.
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