"Путин должен быть здесь": 5-летний сын Джорджа Клуни нарисовал тюрьму для президента России
Близнецы известных супругов часто наблюдают за работой своей мамы, юриста и правозащитницы Амаль Клуни, которая сейчас работает с делами украинцев
Об этом рассказала Амаль Клуни, выступая во время панельной дискуссии вместе с Мишель Обамой и Мелиндой Фрэнч Гейтс в Нью-Йорке, пишет Page Six.
Жена Джорджа Клуни поделилась, что 5-летние близнецы Элла и Александр вдохновляют ее на работу. Они внимательно следят за тем, над чем работает их мать. И хотя, как отмечает Амаль Клуни, дети "не совсем в курсе текущих событий", сын часто делает заметки о том, чем мама занимается на работе.
5-летний Александр уже высказал свою позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину после начала им полномасштабного вторжения в Украину.
"На днях мой сын нарисовал картину тюрьмы и сказал: "Путин должен быть здесь", – рассказала Амаль.
Правозащитница добавила, что сейчас работает над украинскими делами. Амаль, считающая своих детей "настоящей движущей силой" в ее работе с "Фондом справедливости Клуни", сказала, что это лишь вопрос времени, когда ее дети начнут понимать, что происходит в политике.
"Я думаю, что через несколько лет, когда им исполнится более 5 лет, они начнут узнавать некоторые из этих проблем, о которых мы говорим, и о том, что происходит в мире", - отметила она.
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