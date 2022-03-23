Путин должен быть повержен, - президент Европейского совета

В эксклюзивном интервью CNN президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что Владимиру Зеленскому предложили выступить на саммите перед Европейским советом, который состоится на этой неделе, передает Espresso.TV .

"Мы должны быть уверены, что Путин терпит поражение. Это должна быть наша общая цель. Это вопрос безопасности, для будущего Европы и для будущего мира", - сказал Шарль Мишель.

Мишель сказал, что не раз разговаривал с Зеленским и президентом России с момента вторжения России в Украину, надеясь помочь им достичь "прекращения огня и сделать возможным искренний путь для переговоров".

"Это очень сложно, потому что мы не уверены, что российское правительство искреннее. Мы не наивны, мы думаем, что они пытаются атаковать военных, чтобы укрепить свои позиции на переговорах. Но с другой стороны, мы должны изменить баланс сил, чтобы дать президенту Зеленскому лучшую позицию в прямых переговорах с Россией", – говорит Шарль Мишель.

Также президент Европейского совета признал, что в вопросе санкций позиция ЕС и США не совсем одинаковы.

"В Европе мы гораздо зависимее по сравнению с ситуацией в Соединенных Штатах, например, в нефтяном или газовом секторе. Вот почему мы должны быть умными. Задача – целиться в Россию, делать им больно, но не делать больно себе", – сказал Шарль Мишель .

Заседание Европейского Совета запланировано на 24-25 марта, главной темой повестки дня будет Украина. Президент США Джо Байденпримет участие в заседании в четверг.



Напомним, канцлер Германии Шольц призвал ввести эмбарго на российскую нефть, газ и уголь.



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