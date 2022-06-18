Путин доказывает, что созданную им систему нужно депутинизировать, – политик Рыбачук
Олег Рыбачук, политик и общественный деятель, глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" считает, что Путин многое делает для того, чтобы ни у кого не появлялось иллюзий о возможности договариваться
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Путин добавляет жара своими беспрецедентными заявлениями. Из Питера он прислал кучу месседжей и сейчас все американские передовые издания комментируют именно фразу, где Путин сказал, что Америка вообще потеряла ум и думает, что она все решает, как в прошлом веке" – отметил политик.
Олег Рыбачук добавил, что американские аналитики за подобными выступлениями внимательно следят.
"Путин многое делает для того, чтобы не появлялись ни у кого иллюзии о возможности договариваться. И этим он доказывает, что на самом деле выход есть только один – взять эту сумасшедшую систему, которая им создана, и просто ее депутинизировать, отобрать ядерное оружие и раз и навсегда дать ответ на то, каким образом сделать невозможным повторение ситуации" – подчеркнул Рыбачук.
- Также на заседании Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что считает Советский Союз "исторической Россией"
- В тот же день российский президент заявил, что не угрожает миру ядерным оружием, но готов его применить в случае угрозы суверенитету.
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