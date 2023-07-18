Об этом в эфире Еспресо заявил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мой прогноз – Путин договорится с Эрдоганом. Это не будет полная договоренность, как хочется Путину – это будет абсолютный минимум. Однако Путину эта зерновая договоренность также нужна. Ему нужно показывать, что он вообще способен с кем-то и как-то договариваться", – считает он. .

Климкин считает, что Путину нужна хотя бы частичная возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию и удобрения.

"Я думаю, что сам факт достижения любого результата важен для Путина и показать на БРИКС, что он не только не изолирован, но и договаривается. Я вижу значительную вероятность такой договоренности. Вопрос - согласимся ли мы на то, о чем могут договариваться Эрдоган и Путин. Эрдоган, конечно, будет с нами в тесном контакте и координации позиций. ООН - это скорее формальный игрок, легитимизирующий фон в этой истории. Я бы на месте турок, если не удастся договориться, если Путин вновь заведет песню о своем шантаже - действительно, несколько военных кораблей расставил бы вдоль маршрута и показал Путину кто есть кто. Это скорее менее вероятный вариант", - подытожил эксминистр.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения " было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ