Путин добьет всех мятежников и еще больше спрячется, чтобы продолжать войну, - Фейгин

На День Украинского флага прилетела хорошая весть – Тверская область приняла на грудь не одного только Пригожина, но и Уткина и еще нескольких командиров преступной организации Вагнера. С учетом того, как быстро начали нестись новости, было ли это организовано Лубянкой, или окололубянскими управлениями, или это была ловкая мистификация, чтобы позволить Пригожину доживать в какой-нибудь центральноафриканской республике, конечно, с новой дактилоскопией, с новыми бровями и в парике?

И новым цветом кожи, Антон. Я думаю, тут без вариантов. Одна-единственная версия – конечно, это Кремль, скорее всего, сбил самолет ракетой системы С-300. Безусловно, это готовилось, это было заранее спланировано, вся операция, все было технически подведено. Это финал истории 23-24 июня, мятежа, который кто-то считает фейковым или реальным – это неважно, дело не в дефиниции. Поставлена точка, продолжения не будет, продолжения марша справедливости и остальных не будет. Отдельно скажу: а зачем, собственно? Есть мотивация устранить Пригожина как предателя и человека, нарушившего все возможное в отношении обязательств перед Путиным. А зачем ему давать возможность из-за притворной гибели, будто он погиб в аварии, чтобы он доживал? Зачем?

А я скажу, зачем. Это история не только об убийстве Пригожина, если оно действительно имело место, но и о том, что Путин стал полностью недоговороспособным в глазах собственных силовиков. То есть, если Путин договорился из-за Лукашенко, что не будет убивать Пригожина, и тут же его грохнул, - как это отчитают генералы, полковники и все остальные?

Знаете, я вам так скажу: во властном классе никто никогда не поверил слову Путина и знал о том, что его слово ничего не стоит. Он всегда нарушал свои обещания, все, что сказал Путин, слово офицера или еще как-то, не имеет никакого значения. Эфэсбэшник никогда не сдержит своего слова – никогда. Еще раз, чтобы все это осознали. И в Украине относительно возможной договоренности о чем-либо. И в России люди из власти, которые питали иллюзии на этот счет. Никогда. И это главная черта выходцев из спецслужб – никогда не соблюдать никаких договоренностей, они ничего не стоят. Понимаете? Поэтому я не думаю, что люди, давно привлеченные к власти, зная, что там внутри происходит, хоть кто-то поверил и повелся на то, что Путин будет выполнять хоть какие-то договоренности. По моему мнению, в это никто вообще не верил никогда. Поэтому я уверен, что никто не верил в то, что Пригожину дадут из этого выпутаться. Кто-то наивный, не понимающий, или придурковатый, или питающий иллюзии мог. Но в принципе, люди, при больших чинах, знают, что это не стоит потраченных слов, произнесенных ртом. Поэтому нет, я не считаю, что во власти кто-то питал иллюзии по этому поводу. А внешне, как это выглядит, Путину уже давно наплевать. А кто его упрекнет, мол, вы же обещали? – А чего, это разве мы? Это заложили бомбу в шасси украинцы и взорвали. А ты докажи, что это не так, вот такой будет разговор. И СК все подпишет и подтвердит: да, это бомбу взорвали с таймером.

Это уже не первая история, там уже погибли два российских генерала при аналогичных обстоятельствах и с аналогичным политическим бэкграундом. Генерал Рохлин, которого «убила» собственная жена, когда он спал на даче, и долетавшийся генерал Лебедь - все они представляли политическую угрозу со стороны армии.

Это так и есть. Относительно Рохлина история действительно темненькая, жена была не в своем уме, могли ее использовать для этого, наверное. Эта история до сих пор темноватая. Жену, кстати, отпустили. Сложный судебный рисунок был. У Рохлина ребенок был болен. Ситуация непростая – старшая дочь и сын. Рохлина тоже хотели убить и, если бы жена не убила, убили бы сами, нашли бы способ.

Так же что касается Лебедя. Напомню, он в то время был губернатором Красноярского края. Полетел в очень плохую погоду вертолетом, пилот сказал: лететь не надо. Задели опору в тумане (здесь много версий можно построить) и погибли. И Лебедь представлял угрозу, это был не Пригожин и не Рохлин, а харизматичная, масштабная личность. Безусловно, Лебедя надо выше ценить, это был незаурядный человек, самобытный, дикий, но умный: он предложил гудермесские договоренности и реализовал их – это незаурядное достижение. Он остановил первую войну, а это свидетельствует о нем как о человеке дальновидном, проницательном. Но он был военный, служака и в некоторых делах, особенно политических, не очень разбирался. Поэтому с Красноярским краем и продолжением своей биографии особого успеха не получил.

Здесь вообще несколько другая история – Пригожина после мятежа, который он совершил, ликвидировали. Он, безусловно, бывший уголовник, не военный, не генерал, человек, принимающий решения на уровне институтов. Все же генералы Рохлин и Лебедь были важнейшими фигурами. Лебедь вообще был секретарем Совбеза короткое время после выборов Ельцина, когда он во втором туре, заняв третье место, поддержал Ельцина.

Видите, какая здесь история: Пригожин – некий фантомный элемент, который, безусловно, был вне системы, но всеми возможностями системы пользовался, которые ему предоставил лично Путин. С такой биографией это только так можно было реализовать. И самое главное, неудача (а может это кто-то считает счастьем) – предоставление этого главного «золотого билета», возможности создать ЧВК Вагнера и иметь к ней отношение. Понятно, что ее создавали ГРУ и другие, но Пригожин некоторое время концентрировал власть внутри этого института, не государственного, но формально выполнявшего государственные функции и подконтрольного государству. Он перехватил эту власть, потому что с началом боевых действий 24 февраля (не тогда на Донбассе в 2014-м), когда они уже участвовали в войне, - основной состав был уже уничтожен, и набранные зеки дали ему возможность подняться, даже внутри ЧВК Вагнера, чтобы отправлять их куда угодно. Кроме того, что основной состав был из выходцев из ФСБ, СВР и т.п. – это вам не отсидевшие уголовники, а люди, работавшие инструкторами, которые имели военный опыт, подготовку, образование. К тому же они себя показали и в Африке, и в Сирии достаточно профессионально. А тут война требовала, поскольку нужно было брать количеством, привлечения людей не из военной среды, мягко говоря. Уголовники – это не военная среда. Брали всех. Они были нужны как мясо. И в какой-то момент, безусловно, Пригожин, который о войны не конфликтовал ни с Шойгу, ни с Герасимовым, они вообще дружили, Шойгу ему пистолет Glock подарил. Он почувствовал какую-то силу и ответственность за всех этих людей и возможность, что он может возвыситься над всем этим и обрести какое-то государственное уважение к себе, государственный пост, государственный статус.

Вопрос мести Путина – отдельная история, и она является основной версией. Но ведь воспользоваться этой ситуацией могли бы и Герасимов, и Шойгу, и так далее. И главное управление генштаба РФ.

Нет, конечно, прежде всего они выиграли - Шойгу и Герасимов. И главный оппонент, и симпатик этого оппонента пропали. Пригожин с Уткиным убили. Суровикина убрали: сняли с должности командующего ВКС, сейчас он в резерве министерства обороны на какой-то должности, отошлют в какой-нибудь округ, а там, видите ли, судьба Жидко тоже возможна: Жидко в 58 лет взял и умер, а он, кстати, командовал летом короткий период спецоперацией.

Заместитель министра обороны РФ.

Ну, он политрук, занимался политической работой, хотя генерал все-таки.

Что касается Путина – Путин всегда боролся с предателями, никогда им не прощал, всегда мстил. Он с промедлением в два месяца, но сделал это, то есть выгодополучателем является Путин тоже. Он этим подчеркивает диктатуру, укрепление ее власти – персональной, личной диктатуры.

Возможно, на какой-то момент, возможно, это еще будет подвергаться эрозии. Но на этот момент вызов, угрозу своей власти он снял.

При этом Пригожин никогда не выступал против Путина лично, он выступал против Герасимова, Шойгу, администрации президента, чиновников, олигархов с Рублевки и других. Но во всем этом читалась система, которую олицетворяет Путин. Путин – конкретное лицо, бенефициар системы, фактически ее создатель. Она создавалась раньше, можно сказать, еще при Андропове попытки были. При Ельцине она также сначала ушла в тень, а затем рекреировалась в середине 1990-х. Но Путин является, безусловно, элементом, оформляющим эту систему. Если убрать, система недолго продержится, он является важным элементом. Он себя укрепил в этом персоналистском качестве.

Но есть еще одна изюминка данной системы. Она сейчас дрейфует в сторону от авторитарных с тоталитарными элементами до полностью тоталитарных и достигла этой точки. Остались мелочи, которые нужно отшлифовать. Это тоталитарная система, в которой любой человек является лишь ее элементом, он не может сам себя назначить в этой системе какой-то ключевой фигурой. Понимаете это невозможно. То есть не может сам себя назначить тем, кто решает вопрос, Пригожин и заявить, что я буду решать здесь, кого назначать начальником генштаба, министром обороны и тому подобное.

Была такая же история и в других системах, такие же возмущенные элементы. Был такой маршал Линь Бяо при Мао, который в свое время цитатник Мао распространял, который для армии был написан, «винтовка порождает власть» и т.д. Он также прошел путь от системного маршала, а затем дошел чуть ли не до переворота против системы.

Еще маршал Тухачевский был. Но там они что-то долго потянули его агонию, с учетом тех пыток, которым он подвергся на Лубянке. Били долго, пытали унизительно, сломали. А тут как-то Пригожина выпустили, еще и похоронят на Красной площади, как героя России. Но есть еще один характерный момент: использование системы ПВО РФ по гражданскому объекту. Вы упомянули о С-300, хотя уже начинают запускать версию, будто заложили куда-то там взрывчатку.

Слушайте, но ведь они уже сбивали этими системами самолеты – например, МН17. Сбивали же, что здесь нового? Боинг был сбит, теперь сбили, собственно, самолет Пригожина Embraer. Они не рефлексируют по этому поводу, объявят, что снова все ложь и провокация, заложили бомбу украинцы и взорвали. Нет, это сейчас не имеет значения, какие объяснения даст Следственный комитет, вообще никакого значения. По гражданскому - ну так по гражданскому, ну и что - когда это их пугало? Мало они гражданских убивали? Поэтому с этой точки зрения никакой рефлексии по поводу того, что армейские системы использовали для сведения счетов, здесь некому предъявлять. Поговорят и бросят.

Тем более, вот смотрите, есть еще такая история: Запад к этому отнесется довольно спокойно. По дипломатическим каналам скажут: погодите, а какие проблемы? Вы его признали террористом? Террористом. ЧВК Вагнера – международная криминальная организация по версии Конгресса США? Да. Террористическая организация по версии от Украины до Британии и Евросоюза? Да. И что вы теперь хотите? Вот вам и оказали услугу, разделались с террористом, какие проблемы? Он же был плохой, вы источник, вы его породили. Породили – и убили. Так что с этой точки зрения никто и не будет указывать, что вы по гражданским самолетам стреляете из комплексов С-300. Это ведь специальный самолет. Бортпроводницу жалко, пожалуй, девушка не виновата, а ее взяли и убили.

Зеленый коридор по получению самых современных российских вооружений также свидетельствовал, что добро на него давал не только Путин, но давали соответствующее сопровождение генералы. И то, что он почти дошел до Москвы, тоже свидетельствует об определенном военно-политической прикрытии.

Понимаете, мы до сих пор не можем точно сказать, кто был к этому привлечен, - только по тому, как расправляются с генералами. Например, с Суровикиным, которого сняли с должностей и отстранили вообще, испытал опали. Вероятно, Мизинцев, генерал Юдин. Возможно, Попов, командующий бывшей 58-й армией, отправленный теперь в Сирию, тоже может там погибнуть. Мы не понимаем окончательно, несмотря на то, что знаем о связи Пригожина с ФСБ со времен его пребывания на зоне - это более или менее подтверждаемые сведения, и Путин не имел бы с ним дел настолько близко, если бы не был уверен, что это их агент. А нужно ли это было кому-то из ФСБ из главных чинов? Какие-то симпатизанты у Пригожина, возможно, и были – какие-нибудь. Но говорить, что руководство ФСБ за ним стояло, – честно говоря, ход событий не слишком об этом свидетельствует. Именно Патрушев, Бортников или Королев…

Но ведь не могли не знать. Вы же понимаете, что такое собрать группу и чтобы она поехала в направлении Москвы, - они не могли не знать, иначе они профнепригодны и должны за это ответить, даже не погонами и кабинетами.

Могли знать, могли воспользоваться этой ситуацией, могли просто испугаться, могли что угодно. Мне люди рассказывают из Москвы, что реально никто не мог сопротивляться. Эфэсбэшники все исчезли в один день, 24-го они все исчезли, как только узнали, что уже двигаются, к Ступину подходят, - никого не было. Они же о деньгах – не о защите Родины, не о защите от мятежа. То есть мы переоцениваем их боеспособность, возможность что-то осуществить.

Вот представим, просто проверим: дошел бы не до Ступино, а до МКАДа пригожинский рейд «марш справедливости». И что? Начались бы перестрелки на МКАДе – и кто бы им противостоял? Ну, обошли бы они МКАД, прошли бы с разных сторон несколько тысяч человек, три, четыре, возможно, кто-нибудь присоединился бы. Я хочу сказать, что могли быть любые версии, наверное, эти два месяца потратили на выяснение этого всего – прослушки, разные материалы, документы, наверное все это было. А что оно обнаружило в итоге? Что дало? Те, кого нужно защемить, наказать, – тех и без какого-то мятежа накажут. Кого назначат – тот и будет виноват, кроме Пригожина. Кто-то скажет: а я нет, я к Пригожину не имел отношения. А ему на это: так надо для Родины, сынок, пострадать, ты будешь ответственен за все.

Поэтому я бы сказал так, что у этой истории если и будет продолжение, то больше политическое.

Кого-то, конечно, посадят или уберут, особенно низшие чины и рядовой состав контрактников ЧВК Вагнера точно будут сведены к нулю: всех отошлют на передовую и там потратят – для профилактики, чтобы не повторилось. Чтобы не осталось и остаточной энергии, потенциала для нового мятежа. А в верхах как-то устроят, договорятся.

Что Путин после этого? Помним, как Гитлер начал вести себя после попытки покушения полковника фон Штауффенберга. Ясно, что не хочется сравнивать немецкого аристократа, с идеологических позиций выступавшего против своего Гитлера, с Пригожиным. Но как будет вести себя Путин после уничтожения вождей своей фронды?

Он еще больше изолируется, гораздо сильнее.

Оказалось, что можно так легко сбить самолет. И таким самолетом может оказаться первый борт, которым Путин полетит куда-нибудь, - логично, раз так можно, раз это работает.

Взорвут, а потом скажут, что это украинские диверсанты Путина взорвали. И что? Он еще больше изолируется, еще больше будет бояться, паранойи прибавится, не убавится. Путин и без того помешан на собственной безопасности – даже в Турцию не полетел, Эрдоган к нему летит, видимо, в Сочи, не говорили еще, в Москву или Сочи, еще места не назвали. То есть для Путина путешествие на самолете всегда будет риском, что кто-то возьмет и нажмет кнопку. На мой взгляд, Путин это осознает и наверняка учитывает, что придется как-то дополнительно изолироваться. Думаю, для этого есть основания.

Как уничтожение фронды может повлиять на сценарий войны – внутренне русский генеральский сценарий, формирование повестки дня, связанной с войной? Ведь министр Шойгу в свое время благословлял с российской стороны зерновое соглашение в Стамбуле.

Шойгу и Герасимов останутся лояльными Путину, там не будет какого-то возмущения или попытки требовать чего-то. Нет, они будут добросовестно выполнять свою работу перед Путиным: воровать, воевать, организовывать, проигрывать – это неважно. Но их лояльность несомненна, они ее сохранили. Избавится ли от них Путин в результате каких-то событий – окончания контрнаступления, потери вдруг каких-то городов, которые освободит украинская армия от оккупантов? Это всегда возможно, они действуют институционально, без огласки, действуют по правилам аппарата. Они, кстати, Пригожину никогда открыто не отвечали, вообще никак. Он их называл… разными словами, но кто слышал, чтобы Шойгу и Герасимов вышли в эфир и так же ему ответили? Они соблюдают все правила, их судьба в руках самого Путина – снять, убрать, увести в опалу, повесить на них все поражения. Вероятно, Путину этого не нужно, потому что есть куча элементов, которые на них завязаны. По-моему, пока они будут оставаться на должностях.

В армии брожение есть. Вызовет ли его убийство Пригожина? Как-то так, безусловно. Но мы видим, что яиц нет. Нет генерала, мощного инсургента, нет такого, кто призывал бы прекратить войну, которая всем уже надоела за 17 месяцев. 18-й месяц войны, и нет конца-края, и гибель, гибель, гибель. Нет такой личности, и Пригожин не тянул на эту роль – он ведь не генерал, не военный. Нужен авторитетный солдат, каких в армии, кажется, и нет – они унижены настолько, генералитет этот, что неспособны на себя это взять. Мы ждали от них каких-то действий, ведь война складывается плохо из-за решения Путина. Но и из-за действий этих генералов – они не могут дойти до Киева, а не Путин – ему всегда выгодно переложить эту вину на кого-то, кто ниже: это не я, я главнокомандующий, у меня генерал плохой, предатель.

Как в свое время мы прогнозировали, дроны начнут активно влиять на сознание не просто россиян, а на сознание жителей Москвы. Московская агломерация – это 15 миллионов народа на минуточку. И тут начинают звучать тревоги, начинают прилетать неустановленные дроны и вообще что-то не то происходит.

Знаете, для рядовых москвичей – разные сведения поступают – это совершенно неощутимо. Они на это не реагируют. Как сидели пиво пили или отдыхали-купались летом, так и продолжают.

Никакой паники они считают, что это не о них: «Москва-сити», Рублевка или Истринский район, Кремль, Сенатская башня Кремля, куда врезался дрон, – это все где-то далеко от них. А вот властный класс, безусловно, рефлексирует на этот счет, реагирует на это – это же о них, это к ним летит.

«Москва-сити» – это о них, им все это очень не нравится, они боятся и пугаются. Поэтому сидят тихо, но все это им, конечно, не нравится. Слушайте, даже военным невмоготу осуществить хоть что-то, не говоря уже о мятеже, хоть что-то: возмутиться, обращение опубликовать. Что тогда ждать от олигархов, от барыг, от людей, которых только деньги интересуют и которые непосредственно к войне не причастны? Я не ожидаю какой-либо реакции, хотя эффект накопления, конечно, есть. А Украина это будет усиливать. И на властный класс это производит очень мрачное впечатление. Дроны будут лететь однозначно, стопроцентно. Войну почувствуют и москвичи, и костромичи, и кто угодно. В этом смысле Украина действует в заданном направлении и не собирается его покидать. В пределах, ведь это должно совпадать с действиями руководства ВСУ. Когда все же на территорию Белгородской области, Брянской или других областей вторгнутся какие-то российские подразделения, Легион «Свобода России» например.

Да они уже ходили в том направлении. Идет ли речь о количестве танковой дивизии?

Разные люди там могут оказаться в этих частях и соединениях. Но если представить, что Москва угрожает наступлением в октябре чуть ли не на Харьков – так они говорят, будут наступать или нет – кто знает, Купянск хотя бы возьмут, – я не исключаю, что поход на Белгород будет уже велик, с танками и остальными. В безвыходной ситуации Украина на такое пойдет, таково мое мнение.

Долго ли Путин будет выдерживать темп и масштабы привлечения всех ресурсов в войну?

Пока еще нет. Хотя есть звонки о том, что экономика уже не выдерживает - девальвация рубля, реальные дыры в экономике в сферах невоенных, не касающиеся непосредственно войны - в социальной, сфере, образовательной и других. Бюджет урезается, львиная доля денег тратится на войну – триллионы и триллионы. Ничего не работает, даже «Луна-25» не смогла сесть – у индусов села, а у них – нет. Космическое правительство. Я уже не говорю о каких-то отраслях экономических других. Поэтому Путин в безвыходном положении, он будет продолжать войну. Но экономика, насколько она прочна, чтобы выдержать такое напряжение, пока вопрос открыт. Было много прогнозов о ее смерти – этого не произошло. Поэтому мы аккуратны в таких прогнозах. Но то, что предел у российской экономики есть, это несомненно.