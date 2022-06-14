Путин до сих пор планирует захватить значительную часть Украины, - Пентагон
Президент России Владимир Путин, вероятно, хочет захватить значительную часть, если не всю территорию Украины
Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает ЕН со ссылкой на агентство Reuters.
"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он может достичь этой цели", - сказал Кал.
По его словам, россияне где-то могут добиться тактических успехов.
"Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны добиться этих грандиозных целей", - добавил замминистра обороны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.28
Покупка 34.28Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное