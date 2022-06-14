Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает ЕН со ссылкой на агентство Reuters.

"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он может достичь этой цели", - сказал Кал.

По его словам, россияне где-то могут добиться тактических успехов.

"Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны добиться этих грандиозных целей", - добавил замминистра обороны.