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Главная война с Россией Путин до сих пор планирует захватить значительную часть Украины, - Пентагон

Путин до сих пор планирует захватить значительную часть Украины, - Пентагон

14 июня, 2022 вторник
20:18
война с Россией путин

Президент России Владимир Путин, вероятно, хочет захватить значительную часть, если не всю территорию Украины

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает ЕН со ссылкой на агентство Reuters.

"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он может достичь этой цели", - сказал Кал.

По его словам, россияне где-то могут добиться тактических успехов.

"Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны добиться этих грандиозных целей", - добавил замминистра обороны.

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США
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