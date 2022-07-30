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Главная война с Россией Путин до осенних дождей будет подгонять своих военных только вперед, – дипломат Мэтью Брайза
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Путин до осенних дождей будет подгонять своих военных только вперед, – дипломат Мэтью Брайза

30 июля, 2022 суббота
21:03
война с Россией

Директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США 2001-2005 гг., Мэтью Брайза, считает, что Путин хочет урвать как можно больший кусок, поэтому сейчас будет отчаянно задействовать столько человеческого и военного ресурса, сколько сможет

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Не можем сбрасывать со счетов возможность того, что Путин использует ядерное оружие на территории Украины, чтобы запугать весь мир. Следует сказать, что применение ядерного оружия в Украине действительно подорвало бы любые политические цели, которые, вероятно, преследует Путин. Ядерное оружие лишь усилит сопротивление, с которым он столкнулся. Путин видит, как упорно и мужественно борется вся украинская нация при сильной поддержке со стороны США и Европы", - подчеркнул дипломат.

Мэтью Брайза отметил, что Путин постепенно начинает осознавать, что ему действительно нужно найти дипломатическую формулу для прекращения войны, которая бы сохранила его репутацию.

"Но до осенних дождей Путин будет подгонять своих военных только вперед. Он хочет урвать как можно больший кусок, поэтому сейчас будет отчаянно задействовать столько человеческого и военного ресурса, сколько сможет. Он может также вернуться и к формуле, которую обсуждали в конце марта в Турции, по которой Россия прекращает боевые действия, выводит свои войска с территорий, которые заняла с 24 февраля, Украина в обмен обещает, что в ближайшее время не будет вступать в НАТО, а вопрос правового статуса Донбасса и Крыма будет оставаться неопределенным в течение следующих 15 лет. Думаю, что в конце концов это и будет та формула, которую Путин захочет использовать, чтобы сохранить лицо перед народом России и удержаться у власти. Но пока он не готов останавливать войну", - отметил Брайза.

  • 30 июля руководитель британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур заявил, что у России не хватает ресурсов, чтобы победить в войне с Украиной
  • Также бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус отметил, что Украина вернет оккупированные Россией территории при условии продолжения поставок западными партнерами оружия высокими темпами.

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