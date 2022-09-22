"Путин действует с позиции слабости, а не силы": Блинкен об объявлении частичной мобилизации в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объявление частичной мобилизации в РФ показывает проблемы РФ в войне и Владимир Путин действует с позиции слабости
Об этом он написал в твиттере .
"Призыв президента Путина к дополнительным российским военным силам в Украине отражает борьбу России на поле боя и тот факт, что президент Путин действует с позиции слабости, а не силы", - подчеркнул Энтони Блинкен.
- 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян". А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал , что все, кто придет в Украину с оружием, будут уничтожены.
- В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена , что последние шаги Путина требуют новых санкций от ЕС.
- 22 сентября Институт изучения войны сообщил, что частичная мобилизация в РФ не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы.
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