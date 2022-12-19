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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Путин действительно боится Кадырова. Как только не станет российского диктатора, Ичкерия будет свободной, - Данилов

Путин действительно боится Кадырова. Как только не станет российского диктатора, Ичкерия будет свободной, - Данилов

19 декабря, 2022 понедельник
10:10
война с Россией Рамзан Кадиыров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что после того как не станет президента РФ Владимира Путина, Ичкерия будет свободной

Об этом он высказался в интервью одному из украинских изданий.

По словам секретаря Совбеза, у РФ есть отдельно российская армия, есть отдельно армия Кадырова. Поэтому, если бы Путин не дал бы полной свободы действий, не позволял бы Кадырову и всем его сообщникам безнаказанно делать все, что им вздумается в любом городе Российской Федерации, тогда Ичкерия бы давно восстала и была уже свободной.

"У них есть такая договоренность, что Путин дает все: деньги, преференции, возможности, ордена, ну все. Взамен Ичкерия остается в составе России. Как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. То ли с Кадыровым, то ли без Кадырова, поверьте, это произойдет обязательно и очень-очень быстро. Потому что это отдельная страна, которая не имеет отношения к Российской Федерации от слова совсем", - отметил Данилов.

Другая ситуация, как отмечает он, все знают, в том числе Кадыров, что именно Путин дал команду убить отца Кадырова. И по законам, которые есть у этого народа, должен быть обязателен ответ.

"Почему это Кадыров не делает, уже отдельный разговор. На самом деле Путин боится Кадырова. Потому что это человек, который может создать ему очень огромные хлопоты", - заметил секретарь СНБО.

Алексей Данилов также прокомментировал ситуацию с Пригожиным.

"Это человек, который был допущен к огромным финансовым возможностям из-за освоения бюджетных средств, грабить, в том числе и российскую армию на питании, и многих других процессах. И также сейчас он имеет свою армию под названием Вагнера, которая выполняет довольно неприятную работу. Потому что это наемные убийцы, террористы. И, конечно, у Пригожина никакой жизни в будущем не будет, потому что этот человек возглавляет террористическую организацию. В целом нынешняя Россия - это террористическая организация", - добавил он.

Как известно, 18 октября Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией.

  • Эксперты Института изучения войны считают российского диктатора Владимира Путина зависимым от сил в Украине финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова.
  • А сын бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов говорит , что глава Чечни Рамзан Кадыров держит основную часть бойцов при себе ради своей личной безопасности.

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Россия
Владимир Путин
Чечня
чеченцы
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