Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не надо ожидать, что враг не нападет. Надо делать все возможное, чтобы за это цена для него была высокой. На данный момент маловероятно нападение из Беларуси, но Беларусь по факту находится в состоянии вооруженной агрессии против Украины. Совершаются ракетные удары с их территории по нашему государству. Также есть информация, что у них появился ядерный боезаряд для потенциального тактического удара по Украине", – отметил Черник.

Военный эксперт также добавил, что белорусский режим нелегален и нелегитимен с точки зрения международного права.

"Путин держит у головы Лукашенко "заряженный револьвер". Вопрос, когда он выстрелит. 13 тыс. зафрахтованных добровольцев в потенциальный боевой корпус, который может быть применен против Украины, – это довольно много. Наше военное руководство прилагает максимум усилий для предотвращения потенциального удара с севера", - отметил Черник.

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