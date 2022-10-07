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Путин держит Пригожина для запугивания военной элиты РФ, что она может быть не нужна, - аналитик Фонда "Вернись живым"

7 октября, 2022 пятница
17:21
война с Россией

Аналитик Фонда "Вернись живым" Мария Кучеренко считает, что российский диктатор Владимир Путин держит в публичном пространстве владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, чтобы запугать военное руководство России, которое плохо воюет в войне против Украины

Об этом она рассказала в эфире телеканала Еспресо.

"Путину на самом деле Пригожин нужен как такой себе инструмент достижения военных целей другими, не сугубо военными способами. То есть сейчас этот весь громкий спор позволен лишь потому, что у самого Путина есть определенное разочарование в том, как планировалась так называемая специальная военная операция, есть определенное разочарование в том, как ее воплощали собственно верхушки именно военных элит РФ. И поэтому Пригожин держится как фигура, которой больше пугают, которую демонстрируют Шойгу и другим с той точки зрения, что вот вы плохо воюете, вот, если вы будете продолжать в том же духе, то просто Пригожину будет дан намек, что он может рассчитывать на большее и что вы, как армия, просто не нужны, потому что вы не можете воплощать те задачи, которые перед вами поставлены", - сказала Мария Кучеренко.

Аналитик Фонда "Вернись живым" убеждена, что такое унижение военных офицеров армии России на пользу Украине, ведь они деморализованы, что ухудшает военную стратегию на поле боя.

"Но эта игра действительно очень и очень выгодна с точки зрения деморализации офицерского кадрового состава. Тебе рассказывают, что ты не умеешь воевать. Ты учился в военном училище, в академии, что-то там заканчивал, о чем-то мечтал, какие-то там амбиции были. А тут стоит Пригожин, который перед зеками что-то говорит о том, что ЧВК Вагнера – это шанс "искупить вину перед родиной". И поэтому  нужно служить в ЧВК Вагнера, стать героем. Быть в ЧВК Вагнера – это круче, чем быть в армии. Конечно, мы можем говорить об определенном унижении военных в целом во время такой риторики, поэтому действительно хочется посоветовать им просто продолжать дальше, - отметила она.

  • Российский бизнесмен Евгений Пригожин , соратник Владимира Путина, признал, что он создал частную военную компанию и она активно участвовала в боях в "Л/ДНР".
  • Чеченский лидер Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, подвергли критике военное командование РФ после освобождения украинскими воинами Лимана в Донецкой области.
  • Российский диктатор Владимир Путин не решился наказать главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина за критику минобороны РФ, поскольку боится потерять их поддержку.

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Украина
Россия
Владимир Путин
Вагнергейт
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