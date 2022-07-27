Путин держит мир в заложниках из-за цен на газ, - Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Владимир Путин держит мировое сообщество в заложниках из-за цен на природный газ
Об этом сообщает The Guardian.
"Жизненно важно, чтобы мы оставались сильными перед лицом его (Путина, – ред.) ужасающей агрессии. Мы знаем, что он не остановится только на Украине, Восток Европы под угрозой, и демократия под угрозой", - заявила она.
Лиз Трасс также отметила, что если Путину позволить добиться успеха, то это приведет к "невыразимым страданиям" для всех стран Европы.
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