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Эксклюзив

Путин деморализовал собственных военных и изолировал Россию, - министр обороны США Ллойд Остин

11 октября, 2023 среда
12:54
Война с Россией Ллойд Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Путин надеется на деморализацию украинского общества, но деморализует собственных военных и изолировал Россию

Об этом он заявил в ходе встречи в формате "Рамштайн".

"Мы не можем недооценивать то, что несет собой путинская агрессия. Мы понимаем, что Россия готовится к очередным ракетным атакам. Мы знаем, что Россия наносит удары баллистическими ракетами и беспилотниками. РФ намеренно делает все, чтобы страдали украинцы", - подчеркнул Остин.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, мишенью для Путина являются мирные украинцы.

"Путин хочет взорвать дух украинцев, но ему это не удастся. Путин надеется на деморализацию украинского общества, но деморализует собственных военных. Он хочет изолировать Украину, но изолировал Россию. Путин надеялся обмануть весь мир, но он не смог обмануть даже собственных наемников", – подчеркнул Остин.

  • В среду, 11 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бельгию на заседание формата "Рамштайн". Лидер государства планирует провести ряд встреч.
  • Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в системе ПВО, чтобы сохранить энергосеть, людей и зерно
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