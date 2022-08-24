English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Путин делает ставку на то, что холодная зима заставит ЕС надавить на Украину, чтобы подписать перемирие на выгодных Кремлю условиях

Путин делает ставку на то, что холодная зима заставит ЕС надавить на Украину, чтобы подписать перемирие на выгодных Кремлю условиях

24 августа, 2022 среда
19:48
Мир

Президент Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу настроить Украину на перемирие на условиях России

Об этом передает Reuters со ссылкой на собственные источники.

"У нас есть время, мы можем подождать", – заявил российский представитель на условиях анонимности.

По словам российского источника, стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой – единственный путь к миру, который видит Москва, поскольку украинская сторона заявила, что не будет вести переговоры, пока Россия не уйдет из всей Украины.

"Для европейцев зима будет сложной. Мы видели протесты, волнения. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что настала пора для соглашения", - заявляет российский представитель.

Другой близкий к российской власти источник сообщил, что Москва уже замечает пошатывание европейского единства и ожидает, что этот процесс ускорится на фоне зимних трудностей.

  • Великобритания в рамках санкционного режима против России с 10 августа запретит импорт из страны-террориста угля, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Соответствующая поправка вступила в силу 21 июля.
  • 26 июля Совет Евросоюза принял решение о продлении ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики на 6 месяцев – до 31 января 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Владимир Путин
нафта
война с Россией
Читайте также:
23 августа, 2022 вторник
Британская разведка выяснила, как РФ планирует нивелировать потерю Антоновского моста
путлер шойгу
23 августа, 2022 вторник
Путин потерял доверие к Шойгу и напрямую проводит совещания с военными, - росСМИ
Путін Шольц
22 августа, 2022 понедельник
"У Шольца лопнуло терпение, и он начал говорить откровенно: Путин хочет новый пакт Молотова – Риббентропа", – Климкин
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.34
  • EUR
    Покупка 39.38
    Продажа 40.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
24 августа
21:15
Обновлено
Хмельницкий
Россия нанесла 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Хмельницкой области
21:07
Обновлено
В Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский объект
20:47
Когда он был любителем и сосал грудь матери, я был чемпионом, – Фьюри низко высказался об Усике
20:06
США
Еще $3 млрд от США. В бюджет Украины поступил транш ранее обещанной помощи
20:01
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:37
Эксклюзив
Отдельные страны НАТО начали создавать механизмы коллективной обороны, – эксперт Defense Express Киричевский
19:29
Обновлено
УПЛ: "Рух" проиграл "Металлисту" в поединке, который трижды останавливали из-за тревоги. Результаты других матчей 1-го тура
19:24
Борис Джонсон стал первым членом Loyalty Club Укрзализныци
19:21
В первые дни широкомасштабного нападения РФ Ермак рассылал фотографии убитых россиянами детей мировым лидерам, чтобы те дали помощь, - WP
19:08
Вблизи Николаева после российских обстрелов начался пожар
19:05
На фото Вооруженные силы Украины
Россияне пытались установить контроль над Песками, но с потерями отошли, - Генштаб
19:00
Анонс
31 год Независимости: отложенная война. Онлайн-проект "Собственные названия"
18:59
Я человек: премьер Финляндии под шквалом критики настаивает на том, что даже политикам нужны развлечения
18:56
Украинец пробежал 850 км до Варшавы: марафон "Украина-Польша вместе!" успешно завершился
18:53
"Зло никогда не победит добро, тьма никогда не победит свет": Патриарх Варфоломей поздравил Украину с Днем Независимости
18:53
Зеленский предложил провести саммит будущего под эгидой ООН в Украине
18:50
ВСУ отразили наступление россиян на направлении Соледара
18:48
Эксклюзив
Многие дети не смогут увидеть освобожденную Украину из-за того, что их убивают каждый день, - постоянный представитель Албании при ООН Ферит Годжа
18:35
Число погибших от удара РФ по общежитию в Харькове возросло до 18
В Харьковской области российская артиллерия и авиация обстреляли 28 населенных пунктов
18:34
"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці": в оккупированных городах партизаны расклеили проукраинские листовки
18:31
Зеленский призвал расследовать российское военное преступление в Оленовке и чтобы миссия ООН проверила условия содержания военнопленных
18:28
Интервью
Николай Княжицкий
Победа – это восстановление сильной Украины, которая присоединится к ЕС и НАТО, – Николай Княжицкий
18:27
Из-за войны в Украине погибли более 5,5 тыс. гражданских людей, - заместитель генсека ООН
18:18
"В Чернобыле взорвался один реактор, а в Запорожье их шесть", - Зеленский в ООН призвал Россию прекратить ядерный шантаж, а МАГАТЭ – взять под контроль ЗАЭС
18:14
Эксклюзив
Линда Томас-Гринфилд в ООН
Россия ответственна за создание ядерной опасности на ЗАЭС, – постоянный представитель США в ООН Томас-Гринфилд
18:12
В Мариуполе гражданские нашли в парке мину
18:10
Эксклюзив
Путин параноидально болеет властью с собственным миром в голове, - дипломат Бессмертный
18:06
Совбез ООН
Россия пыталась заблокировать выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
17:59
"Мы на вашей стороне": Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости
17:36
Бабаков Александр. 2022 год
Арестованные в Киеве и Львове гостиницы входят в бизнес-империю экс-заместителя председателя Госдумы РФ Бабакова, - СМИ
17:29
Обновлено
В Черниговской области ПВО сбила второй за сутки российский беспилотник "Орлан"
17:21
В Бахмуте 16-летний парень сдавал врагу координаты позиций ВСУ
17:19
РФ обсуждает с несколькими азиатскими странами возможные долгосрочные нефтяные контракты со скидками до 30%, - СМИ
17:18
Вживую
Заседание Совбеза ООН, посвященное последствиям российского вторжения в Украину: онлайн-трансляция
17:15
На фото Борис Джонсон
Джонсон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи в 54 млн фунтов
17:10
"Аталанта" существенно увеличила цену за Малиновского
17:06
Польша планирует вложить в модернизацию армии более 520 млрд злотых к 2035 году
16:52
"АЕК Ларнака" – "Днепр-1": букмекеры обесценили шансы украинцев на выход в Лигу Европы
16:52
Обновлено
Борис Джонсон приехал в Украину в День Независимости
16:49
Эксклюзив
Мир должен финансово изолировать Россию, чтобы у нее не было средств для военных наемников, - военный эксперт Кузан
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV