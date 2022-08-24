Путин делает ставку на то, что холодная зима заставит ЕС надавить на Украину, чтобы подписать перемирие на выгодных Кремлю условиях

Об этом передает Reuters со ссылкой на собственные источники.

"У нас есть время, мы можем подождать", – заявил российский представитель на условиях анонимности.

По словам российского источника, стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой – единственный путь к миру, который видит Москва, поскольку украинская сторона заявила, что не будет вести переговоры, пока Россия не уйдет из всей Украины.

"Для европейцев зима будет сложной. Мы видели протесты, волнения. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что настала пора для соглашения", - заявляет российский представитель.

Другой близкий к российской власти источник сообщил, что Москва уже замечает пошатывание европейского единства и ожидает, что этот процесс ускорится на фоне зимних трудностей.

Великобритания в рамках санкционного режима против России с 10 августа запретит импорт из страны-террориста угля, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Соответствующая поправка вступила в силу 21 июля.

26 июля Совет Евросоюза принял решение о продлении ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики на 6 месяцев – до 31 января 2023 года.

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