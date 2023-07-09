Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что взбешенный Путин продолжает чистки высшего руководства России и пытается восстановить полный контроль управления после неудачного мятежа Пригожина.

Российские СМИ сообщают, что 67-летний генерал Валерий Герасимов был отстранен от должности начальника генштаба ВС РФ, не продержавшись и полгода с момента своего назначения. Пока официального подтверждения увольнения в Кремле не предоставили.

По данным издания Daily Mail, новым командующим российскими войсками может стать генерал-полковник Михаил Теплинский, который будет нести ответственность за действия оккупационных войск в Украине. До этого он командовал воздушно-десантными войсками РФ.

Стоит отметить, что Теплинский, уроженец Донбасса, внесен под санкции в Украине с 2018 года. К тому же, с начала полномасштабного вторжения на него наложили санкции такие страны как Япония, Великобритания, Швейцария, Новая Зеландия, а также страны ЕС.

Основанием наложения санкций отмечается "вовлеченность" Теплинского в войну против Украины, "дестабилизация, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости в стране", поскольку он работает на правительство России как генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации.

Герасимов вроде бы мог остаться в должности начальника генштаба ВС РФ.

Кроме этого, Путин мог освободить от должностей генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "мариупольский резник" и генерала Рустама Мурадова, провалившего наступление на Угледар.