Путин отстранил Герасимова от командования войсками РФ в Украине, - Daily Mail
Президент России Владимир Путин уволил генерала Валерия Герасимова от управления российской армией в Украине. Именно его отставки требовал главарь ПВК Вагнера Евгений Пригожин во время своего мятежа
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что взбешенный Путин продолжает чистки высшего руководства России и пытается восстановить полный контроль управления после неудачного мятежа Пригожина.
Российские СМИ сообщают, что 67-летний генерал Валерий Герасимов был отстранен от должности начальника генштаба ВС РФ, не продержавшись и полгода с момента своего назначения. Пока официального подтверждения увольнения в Кремле не предоставили.
По данным издания Daily Mail, новым командующим российскими войсками может стать генерал-полковник Михаил Теплинский, который будет нести ответственность за действия оккупационных войск в Украине. До этого он командовал воздушно-десантными войсками РФ.
Стоит отметить, что Теплинский, уроженец Донбасса, внесен под санкции в Украине с 2018 года. К тому же, с начала полномасштабного вторжения на него наложили санкции такие страны как Япония, Великобритания, Швейцария, Новая Зеландия, а также страны ЕС.
Основанием наложения санкций отмечается "вовлеченность" Теплинского в войну против Украины, "дестабилизация, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости в стране", поскольку он работает на правительство России как генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации.
Герасимов вроде бы мог остаться в должности начальника генштаба ВС РФ.
Кроме этого, Путин мог освободить от должностей генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "мариупольский резник" и генерала Рустама Мурадова, провалившего наступление на Угледар.
- Аналитики ISW еще в конце марта сообщали , что из-за неудач армии РФ в Украине в отставку ушли командующие двух военных округов. Речь шла о Мурадове и командующем Западном военном округе генерал-полковник Евгений Никифоров.
- В апреле генерал-полковник Рустам Мурадов освобожден от должности командующего Восточного военного округа (СВО) и отстранен от командования в Украине.
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