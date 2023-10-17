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Путин давит по всему миру из-за истерики, - политолог Цыбулько

17 октября, 2023 вторник
22:06
Мир

Политолог Владимир Цыбулько считает, что Путин рассчитывал тотальным обострением и синхронизацией нескольких фронтов подготовить себе сильную переговорную позицию перед визитом в Пекин

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Ближний Восток – это такой непрогнозируемый случай, хотя со стороны ХАМАС агрессивность росла. Особенно в последние недели было видно, что ведется какая-то подготовка. То есть израильские спецслужбы что-то понимали, что-то отслеживали. Но и в Украине была подготовлена несоразмерная атака на Авдеевку, которая готовилась явно не менее двух месяцев. Потому что армией РФ было сконцентрировано на восточном фронте все, что стреляет. Россияне использовали самолеты, ствольную артиллерию, системы залпового огня, минометы и в конце концов стянули туда под 10 тысяч живой силы для атаки Авдеевки", - прокомментировал политолог.

По его словам, расчет был на тотальное обострение, которое можно воспринять как подготовку Путина к визиту в Пекин.

"Мне кажется, что Путину очень важно было подготовить сильную переговорную позицию с Китаем или же усилить позицию Си Цзиньпина перед предстоящей встречей в ноябре на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Судя по тому, как воспринимают Путина в Пекине, то, пожалуй, Си Цзиньпину эта услуга не понадобилась. Но такая синхронизация нескольких фронтов одновременно свидетельствует о том, что Путину очень нужна какая-то переговорная позиция. Он давит из последних сил", - отметил Владимир Цыбулько.

Аналитик напомнил, что кроме российской активности на украинском направлении был взорван газопровод Balticconnector, также было взорвано оптоволокно, параллельно шедшее с этим газопроводом.

"Сегодня 17 октября появилась информация, что так же были повреждены оптоволоконные линии между Эстонией и Швецией. То есть, видим одновременно на многих площадках игру Путина. А сегодняшнее применение ATACMS, видимо, стало ответом на попытку повысить ставку. Путин начал истерически давить на всех возможных площадках и сегодня получил первый обстоятельный ответ, который оказался очень паническим для российских войск", - резюмировал Цыбулько.

Что известно о встречах Путина и Си Цзиньпина

19 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Позже бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид считает, что ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит.

Дипломат Валерий Чалый считал , что приезд Путина в Китай будет церемониальным. Президент России, скорее, демонстрирует и создает массовку для китайского лидера в его больших целях, которые он озвучил на партийном съезде.

Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда усыпется путинский режим. Маловероятно, что это будет длительная война, но это будет специальная китайская операция, которая вернет то, что когда-то Россия у Китая забрала.

17 октября глава РФ Владимир Путин прибыл в Пекин , где примет участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань.

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