Путин давит на Лукашенко. Его киллеры уже в Минске, – генерал СБУ
Решение о нападении на Украину нелегитимный глава белорусского государства Александр Лукашенко будет принимать под давлением российского президента Владимир Путина
С таким заявлением отставной генерал Службы безопасности Украины в отставке Виктор Ягун выступил на телеканале "Белсат", что в связи с цензурой и репрессиями в Беларуси говорит из Польши, рассказывает Еспресо.TV .
"Путин пытается заставить Лукашенко начать боевые действия его армией в Волынской области", – отметил генерал.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Боеспособные части армии Беларуси перейдут на сторону Украины и вместе отправятся на Минск, - генерал Ягун
"В Минск еще месяц назад въехала спецура, которая готова в кратчайшие сроки, в случае получения приказа, ликвидировать Лукашенко", - добавил он.
Вместе с тем, как подчеркнул Ягун, "армия Беларуси абсолютно не боеспособна".
Вероятно, зная это, Лукашенко сомневается с решением.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное