Путин давит на Лукашенко. Его киллеры уже в Минске, – генерал СБУ

С таким заявлением отставной генерал Службы безопасности Украины в отставке Виктор Ягун выступил на телеканале "Белсат", что в связи с цензурой и репрессиями в Беларуси говорит из Польши, рассказывает Еспресо.TV .



"Путин пытается заставить Лукашенко начать боевые действия его армией в Волынской области", – отметил генерал.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Боеспособные части армии Беларуси перейдут на сторону Украины и вместе отправятся на Минск, - генерал Ягун



"В Минск еще месяц назад въехала спецура, которая готова в кратчайшие сроки, в случае получения приказа, ликвидировать Лукашенко", - добавил он.





Вместе с тем, как подчеркнул Ягун, "армия Беларуси абсолютно не боеспособна".



Вероятно, зная это, Лукашенко сомневается с решением.





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