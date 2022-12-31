Путин дал заднюю и разрешил принимать газовые долги от "недружественных" стран валютой
Власти РФ разрешили экспортерам газа принимать оплату задолженности от покупателей из "недружественных" стран в иностранной валюте
Такую норму устанавливает указ президента России Владимира Путина, сообщает Укринформ.
Документ вносит поправки в другой указ "О специальном порядке выполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Этот указ, подписанный российским президентом в конце марта, регулирует торговлю газом с "недружественными" странами за рубли.
Теперь оплату долга за газ предлагается зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте.
При этом говорится, что погашение долга не будет считаться основанием для возобновления поставок в случае несоблюдения иностранным покупателем порядка, введенного в марте. То есть оплаты за газ в рублях.
- Напомним, с апреля власти России потребовали от стран ЕС платить за газ только рублями. Операторы из Польши, Болгарии, Финляндии и Нидерландов отказались, из-за чего поставки им были остановлены.
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