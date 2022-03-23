Путин дал поручение получать за поставленный в Европу газ не доллары, а рубли

Об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС, передает Espreso.TV .

В своем обращении, Путин пожаловался, что обязательства в долларах и евро не могут быть выполнены, поэтому "совершенно очевидно, что поставлять наши товары в ЕС, в США и получать оплату в долларах и евро или других валютах, для нас уже не имеет никакого смысла".

"Мною принято решение за наиболее короткий отрезок времени реализовать комплекс мер по изменению оплаты за наш природный газ, который поставляем в так называемые "недружественные страны" на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпроментировавших себя валют", - сказал президент России.

Также он добавил, что РФ продолжит поставлять природный газ в тех же объемах и цене, которые зафиксированы в предыдущих контрактах.

Напомним, каждое десятое предложение России на переговорах касается санкций, это боль для них, – Кулеба.

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