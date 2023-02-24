Путин дал экс-футболисту "Барселоны" российское гражданство
Бывший футболист испанской "Барселоны" Малком теперь имеет российский паспорт
Об этом сообщают российские СМИ.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий бразильским футболистам питерского "Зенита" Малкому и Клаудинью гражданство России.
Малком играет в России с 2019 года. До этого футболист выступал за испанскую "Барселону", французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс".
Клаудиньо в "Зените" с 2021 года. До этого играл только за бразильские клубы. Оба игрока никогда не выступали в сборной Бразилии, что позволит им сыграть за сборную страны-террориста.
Малком и Клаудинью, в отличие от многих других иностранных футболистов, не уехали из РФ, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.
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