Об этом сообщают российские СМИ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий бразильским футболистам питерского "Зенита" Малкому и Клаудинью гражданство России.

Малком играет в России с 2019 года. До этого футболист выступал за испанскую "Барселону", французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс".

Клаудиньо в "Зените" с 2021 года. До этого играл только за бразильские клубы. Оба игрока никогда не выступали в сборной Бразилии, что позволит им сыграть за сборную страны-террориста.

Малком и Клаудинью, в отличие от многих других иностранных футболистов, не уехали из РФ, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.