Путин четыре раза отказывался от коммуникации с Папой Римским - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Юраш
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш считает, что Папа Римский пытается реализовать свою стратегию взаимодействия с Россией
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Визит Папы в Венгрию был симптоматичен, но в рамках этого визита чего-то чрезвычайно не произошло. Папа очертил базовые моменты позиции Ватикана по вопросам, связанным с войной в Украине. Папа пытается реализовать свою стратегию взаимодействия с Россией. Подтверждено желание наводить коммуникации через русскую православную церковь", - заметил Юраш.
По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ватикане, у Папы нет другого варианта, чтобы достучаться до российской ментальности, РФ.
"Конечно, для нас это церковь страны - агрессора. Это церковь, которая благословляет убийство тысячи наших людей. Но для Папы нет другого варианта, чтобы достучаться до российской ментальности, в РФ. Папа много раз пытался общаться с Путиным, и об этом он говорил. Из-за Государственного секретаря, итальянского кардинала Пьетро Паролина, Путин четыре раза отказывался от коммуникации с Папой", - подчеркнул Юраш.
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