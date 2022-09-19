Путин четко понял, что Китай не предоставит ему поддержки, - китаевед Коваль
Китаевед Олесь Коваль считает, что война в Украине создает угрозы и для азиатских стран
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россия четко поняла, что Китай не предоставит поддержки, которой от него ожидали россияне в финансовой сфере и сфере технологий. Китай много раз это продемонстрировал. В ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, - ред.) существует определенная конкуренция между Россией и Китаем, поэтому что Китай рассматривает эту организацию как платформу для экономического сотрудничества, а Россия хочет, чтобы это объединение занималось военно-политическими вопросами", - пояснил Коваль.
По его словам, Китай показал свою силу в регионе.
"Лидеры стран Азии выразили Путину свое недовольство тем, что он делает в Украине. Война в Украине создает угрозы и азиатским странам, потому что война мешает экономическому развитию этих стран", - добавил Коваль.
- Лидер Китая Си Цзиньпин воздержался от участия в ужине с участием 11 глав государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, как мера пресечения по COVID-19
- Член Украинской ассоциации китаеведов Александр Федичев считает, что потеря Путиным контроля над странами Азии связана с провальной войной в Украине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.07
Покупка 40.07Продажа 40.92
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное