Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия четко поняла, что Китай не предоставит поддержки, которой от него ожидали россияне в финансовой сфере и сфере технологий. Китай много раз это продемонстрировал. В ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, - ред.) существует определенная конкуренция между Россией и Китаем, поэтому что Китай рассматривает эту организацию как платформу для экономического сотрудничества, а Россия хочет, чтобы это объединение занималось военно-политическими вопросами", - пояснил Коваль.

По его словам, Китай показал свою силу в регионе.

"Лидеры стран Азии выразили Путину свое недовольство тем, что он делает в Украине. Война в Украине создает угрозы и азиатским странам, потому что война мешает экономическому развитию этих стран", - добавил Коваль.

Лидер Китая Си Цзиньпин воздержался от участия в ужине с участием 11 глав государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, как мера пресечения по COVID-19

Член Украинской ассоциации китаеведов Александр Федичев считает, что потеря Путиным контроля над странами Азии связана с провальной войной в Украине

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