"Путин – черт! Нет – войне!": на последнем звонке в Дагестане выпускница шокировала присутствующих своим заявлением
На последнем звонке в Дагестане одна из выпускниц выразила протест Владимиру Путину, чем шокировала всех присутствующих
Видео одиночного протеста разместил оппозиционный российский блоггер Роман Супер.
На кадрах видео видно, как посреди школьной линейки последнего звонка одна из выпускниц выражает протест президенту России Владимиру Путину и войне в Украине.
"Нет войне! Свободу Украине! Путин – черт", - сказала она.
- Напомним, в России 13 марта на антивоенных митингах задержали 900 человек. Всего за полмесяца полномасштабного вторжения России в Украину на акциях задержали более 14 тыс. человек.
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