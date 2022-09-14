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Главная война с Россией Путин через несколько дней после вторжения РФ в Украину отказался подписать мирное соглашение, которое ему на стол положил Козак, - Reuters

Путин через несколько дней после вторжения РФ в Украину отказался подписать мирное соглашение, которое ему на стол положил Козак, - Reuters

14 сентября, 2022 среда
12:28
война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин через несколько дней после полномасштабного вторжения отверг предложение своего окружения о подписании мирного соглашения с Украиной

Об этом сообщает Reuters .

По информации агентства, вскоре после начала масштабной войны советники рекомендовали Путину заключить мир на выгодных для него условиях, но президент РФ решил продолжать боевые действия.

Источники Reuters утверждают, что одним из этих советников был заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, до 24 февраля куратор оккупированного Донбасса.

Он убеждал Путина, что мирное соглашение избавит Россию от необходимости продолжать войну, в то время как Украина соглашалась отказаться от членства в НАТО и стать нейтральным государством.

Однако Путин настаивал на больших уступках со стороны Украины и стремился к аннексии новых территорий. Все это привело к тому, что российский диктатор отверг идею подписания мирного соглашения.

"После 24 февраля Казаку дали карт-бланш, дали добро и он получил соглашение. Он принес его, но они сказали ему забраться. Все было отменено. Путин просто менял план по ходу дела", - сказал источник агентства, близкий к руководству РФ.

В Кремле заявили, что информация Reuters не соответствует действительности. Дмитрий Козак отказался от комментариев.

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Россия
Владимир Путин
Донбасс
оккупированные территории
НАТО
Вступление в НАТО
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