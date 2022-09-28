Путин будет воевать силами пожилых людей и офисного планктона, - Подоляк
Российский президент Владимир Путин планирует в Украине смертельно воевать силами пожилых людей и офисного планктона
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter .
"Мобилизация по-русски... Мобилизированных не экипируют, не учат, не готовят, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. Путин планирует смертельно воевать силами пожилых людей и офисного планктона ", – написал он.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
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Офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов сказал, что российская мобилизация перегрузит и так перегруженную логистику, бросит на фронт большое количество необученного мяса и вызовет социальное и экономическое напряжение в РФ .
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