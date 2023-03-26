Путин будет вести войну против Украины так долго, как только сможет - дипломат Брайза

Визит Си Цзиньпина в Россию имел формальную часть, а имел и неформальную. Понятно, что были заявления. О чем действительно могли не просто говорить, а договариваться Си Цзиньпин и Путин? И что соответственно Путин мог просить у Китая? Можно догадаться, речь идет о военной помощи, финансовой и не только. Но что Си Цзиньпин захотел получить от Путина?

Мы не знаем, потому что не было как таковых правдоподобных заявлений, кроме, конечно, общего заявления по этому вопросу, в котором не было сказано ничего конкретного. Итак, Вашингтон ожидал любых призывов Китая к прекращению огня в Украине. В то время, когда российские войска оккупировали так много украинской территории, об этом и словом и не оговорились. Также нет официального заявления об энергетическом сотрудничестве и, в частности, о мощности газопровода "Сибирь-2". Похоже, целью президента Путина на этой встрече было получить от Си Цзиньпина обязательство продолжить строительство этого огромного газопровода, но мы так ничего и не услышали об этом, за исключением, что Китай и Россия имеют прочное партнерство. Поэтому должен сказать, что сам факт того, что Си Цзиньпин уехал в Москву, свидетельствует о том, что Китаю тяжело играть роль посредника. Если Китай, по крайней мере, намеревался бы это делать, то Си Цзиньпин должен был бы приехать в Киев и встретиться с президентом Зеленским.

Пророчество Збигнева Бжезинского о возможном создании большой кооперации между Россией, Китаем и Ираном начинает реализовываться. Это чрезвычайно опасный сценарий, и насколько Си Цзиньпин и Китай будут готовы делать эту великую, мировую буквально, рокировку на шахматной доске?

Пока рано говорить об осуществлении предсказания о создании своеобразного стратегического треугольника между Ираном, Россией и Китаем, поскольку непонятно, какие цели преследует Китай. Очевидно, что и Россия, и Иран хотят этого. Иран отчаянно стремится увеличить свою торговлю с Россией, с Китаем, в конце концов с кем угодно. Но что мне непонятно, так это амбиции Китая. Как мы уже обсуждали, Си Цзиньпин отправился в Москву, и это означает, что Китай склоняется к поддержке России в этой войне. Но если взглянуть на формулу мира из 12 пунктов относительно вторжения России в Украину, которую Китай недавно обнародовал. Сама инициатива не обязательно свидетельствует о поддержке России. Тот факт, что Китай выступил посредником в установлении мира или восстановлении нормализованных отношений между Саудовской Аравией и Ираном, мне кажется, не означает, что Китай становится на сторону Ирана. Напротив, это означает, что Китай ведет себя или пытается вести себя независимо, иначе Саудовская Аравия не позволила бы Китаю играть роль посредника. А все потому, что Китай ищет выгоды для себя, а не для России или Ирана. Я думаю, что между Россией и Китаем все еще существует определенная напряженность в отношениях с Центральной Азией, и эта напряженность только растет. Итак, сейчас главный момент состоит в том, что Китай усиливает свое влияние на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и, вероятно, пытается это делать в Европе, выступая посредником между Украиной и Россией.

Россия оказалась в ситуации, когда она становится сырьевым дополнением к китайской экономике. Неизвестно, как далеко зайдет этот процесс, но в любом случае понятно, что нужно России от Китая: России требуется обеспечение определенных, возможно международных, гарантий, в частности через ООН и Совбез. В то же время, России нужна экономическая помощь, так называемая экономическая спина, которую может поставить ей Китай, – это может быть привязка рубля к юаню. Речь идет о том, что российское сырье будет "отмываться", переходя через китайскую экономику. Путину также нужно оружие и военное обеспечение его армии. Насколько далеко готов пойти Китай навстречу путинскому вымогательству?

Это очень обширный вопрос. Вашингтон больше всего интересует, собирается ли Китай предоставлять военную технику и боеприпасы России, и пока Пекин не демонстрирует никаких признаков готовности к этому. Он может сделать это в хоть какой момент. В то же время многие китайские компании, похоже, хотят попытаться избежать санкций США и ЕС. Это наводит меня на мысль, что

в Пекине действуют осторожно, поскольку китайское правительство и особенно Си Цзиньпин не хотят, чтобы их считали полностью поддерживающими Россию.

Но Китай с удовольствием продает определенные товары, особенно компьютерные чипы, которые Россия не может кое-где получить. Россия нуждается в восстановлении своего вооружения, а Китай с удовольствием покупает российскую нефть с большой скидкой. Всё это в интересах Китая. Поэтому позиция Китая вполне ясна.

Возвращаясь к мирной инициативе Китая, в США и Европе основное внимание было уделено тому, что Китай склоняется к поддержке России, потому что она призывает к прекращению огня. Но если внимательно ознакомиться с содержанием, то там написано, что Китай надеется на деэскалацию напряженности и, наконец, на прекращение огня, что можно интерпретировать, что Китай говорит: "Мы понимаем, что Украине нужно продолжать воевать еще какое-то время, чтобы выполнить первый пункт нашей формулы мира – поддержка территориальной целостности государств и невмешательство в их внутренние дела". Поэтому думаю, что Си сейчас тщательно взвешивает, сколько выгод может получить для себя Китай в экономическом и стратегическом плане, если даст Путину кое-что из того, чего он хочет. Но Си явно не собирается давать ему все, что он хочет.

В общем, дилемма Путина была довольно простой, и в разговорах с Си Цзиньпином он скорее всего мог выставить свое видение формулы российско-китайского соглашения или сделки. Итак, Путину нужно, чтобы его сохранили у власти, и Си Цзиньпин сделал чрезвычайно красноречивый жест: Си Цзиньпин заявил о том, что российский народ, скорее всего, поддержит Путина на следующих президентских выборах. Выборов в России не будет, это понятно, что Путин сам себя назначит. Это во-первых. Во-вторых, скорее всего, Путин мог ему сказать: хорошо, тогда нам нужна Украина, а если вам нужна Россия и российские ресурсы, они могут быть ваши.

Основное экономическое соглашение между Китаем и Россией состоит в том, что Россия действительно нуждается в том, чтобы Китай продолжал покупать их энергоносители, а Китаю нужны дешевые поставки, поэтому речь идет о взаимном интересе, который на самом деле не имеет ничего общего с территорией Украины. Не думаю, что Си Цзиньпин скажет: "Ладно, Владимир, забирайте себе столько Украины, сколько хотите", потому что он этого до сих пор не сделал. Си постоянно предостерегает от применения ядерного оружия, и опять же в своей недавней формуле китайское правительство раскритиковало любые угрозы применения ядерного оружия и поставить под угрозу безопасность атомных электростанций, что явно касается угроз Путина как по АЭС, так и по применению ядерного оружия. Поэтому я не думаю, что такое соглашение будет заключено. Си Цзиньпин хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее, но также хочет, чтобы Китай продолжал извлекать выгоду от дешевой российской энергии и от возможности продавать некоторые китайские товары, не попадающие в Россию из-за санкций.

Хотел бы вас расспросить о так называемом китайском мирном плане. Он как будто есть и в то же время его нет в реалиях. Хотя Путин и Си Цзиньпин наверняка обсуждали китайское видение и российское видение. В частности, о возможных сценариях.

Да, и поскольку я участвовал в подготовке таких заявлений по другим конфликтам, скажем, после вторжения России в Грузию или еще до него, я вижу в тексте определенные подсказки по мотивации Китая. Итак, важнейший элемент, которого нет в тексте, - это призыв к России вывести свои войска из всей Украины, куда они вторглись после 24 февраля. А это свидетельствует о том, что Си Цзиньпин действительно пытается незаметно поддерживать Россию или, по крайней мере, Владимира Путина. Остальные элементы формулы также неявно критикуют Россию и призывают ее действовать по-другому. Опять же, как я уже говорил, китайский мирный план охватывает фундаментальный международно-правовой принцип территориальной целостности государств и их суверенитета. Си Цзиньпин, как и Владимир Путин, знает, что Путин грубо нарушил этот основной принцип международного права и Устава ООН своим неспровоцированным вторжением в Украину, которое началось еще в 2014 году. Поэтому, учитывая, что это первый пункт мирного плана,

делаем вывод, что Си Цзиньпин не так уж слепо поддерживает Путина.

Но теперь он понимает, что для достижения мира, справедливого мира, конечно, Россия должна вывести все свои войска из Украины, в противном случае Россия будет нарушать территориальную целостность Украины. Это очень тонкая формулировка оппозиции к откровенному вторжению России в Украину.

Было бы гораздо лучше, если бы китайцы выступили и откровенно сказали, что Россия должна вывести свои войска. Следовательно, можно было бы перейти к осуждению угроз применить ядерное оружие и взорвать безопасность атомных электростанций - это важные составляющие критики поведения России. И, что важно, призыв к прекращению огня не входит в план, по сути это не призыв к немедленному прекращению огня, а скорее к снижению напряженности и постепенному движению к прекращению огня. Если бы Си хотел просто поддержать Россию на 100%, он сказал бы, что мы призываем к немедленному прекращению огня и что войска должны оставаться в Украине, где бы они ни находились, но это не то, о чем идет речь в формуле. Речь идет о постепенном снижении напряжения и, наконец, достижении прекращения огня, что означает, что Си понимает, что Украина будет продолжать борьбу, чтобы вернуть свои территории, которые сейчас оккупированы Россией. Поэтому я не столь пессимистично отношусь к китайской мирной инициативе, но это еще не план, а лишь заявление о принципах, которые следует обсудить между сторонами, чтобы сформировать реальный мирный план. Это именно то, что мы делали в течение десятилетий с Нагорным Карабахом. После долгих переговоров мы пришли к базовым принципам, с которыми руководство армянского Азербайджана в принципе согласилось в январе 2009 года. Но потом их требовалось обсудить и превратить в реальный мирный план и договор. И даже после второй Карабахской войны осенью 2020 года обе стороны до сих пор ведут переговоры по окончательному мирному договору. Поэтому на это нужно время.

Эта война России против Украины – война не политического плана, не территориального. Это уже экзистенциальная война России против Украины. К сожалению, Путин настолько высоко поднял ставки, что непонятно, каким образом можно было бы влиять на деэскалацию с российской стороны. Но также должны осознавать: если не было совместного заявления или не было согласовано совместный план, проговоренный между Путиным и Си Цзиньпином, это означает, что они либо не договорились, либо договорились обо всем.

Это, безусловно, не территориальная война, и я думаю, что все мы не соглашаемся со словами Рона Десантиса - губернатора Флориды, что это территориальная война, и что результат войны не повлияет на жизненно важные национальные интересы США. Он баллотируется в президенты, хотя еще не объявил об этом. Считаю такие высказывания безрассудными и, откровенно говоря, просто неразумными. Это действительно, как вы сказали, экзистенциальная война для Украины. Так называет ее и Путин, а значит, это война геноцидальная - в попытке уничтожить Украину как страну, и также в том, как он ведет войну, убивая мирное население. Итак, это война-геноцид, и о ней нужно постоянно думать именно так, потому что если Россия, не дай Бог, добьется успеха, это, конечно, будет огромная трагедия для Украины, но также и для всех нас, потому что Грузия будет следующей , Молдова, страны Балтии.

И я уверен, хотя я никогда не разговаривал с Си Цзиньпином, что он не хочет, чтобы на территории Украины велась война на истребление. Китай имеет крепкие торговые отношения с Украиной. Кроме того, Си Цзиньпин знает, что, если оставить Путина в свободном плавании, он расширит горизонты войны, может применить ядерное оружие и создать массовую, мягко говоря, нестабильность, не говоря уже о катастрофе во всей Европе. А Китай очень хочет иметь прочные торговые отношения с Европой. Китай имеет свои экспансионистские амбиции в Восточном и Индо-Тихоокеанском регионах. С китайской точки зрения, это просто восстановление своей территориальной целостности путем возвращения Тайваня. На наш взгляд, это тоже была бы агрессивная война.

И все же Китай не заинтересован в массовых катастрофах в Украине и большей части Европы.

Поэтому я не верю, что Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились обо всех этих вещах, когда они встретились во время закрытия Олимпийских игр в Пекине как раз перед вторжением Путина. В действительности тогда Путин ожидал, что война будет продолжаться всего несколько дней, как вы помните, в конечном счете гораздо лучше, чем я. Сначала хотели захватить Киев, тогда изменить режим Владимира Зеленского или, скорее, его правительство, и возможно убить Зеленского. Не думаю, что в тот момент Путин, как и Си Цзиньпин, ожидал, что эта война будет продолжаться так долго.

Президент Зеленский находится в очень непростой ситуации. Какие возможны сценарии правильного поведения со стороны нашего высшего политического и военного руководства? С одной стороны, продолжается нескончаемый международный периметр переговоров, который может длиться еще очень много лет, не заканчиваясь ничем. Кроме того, Си Цзиньпин выдвинет те или иные формальные или неформальные предложения. Есть четкая позиция президента США, Госдепартамента, то есть Америка тоже имеет свою позицию.

Ответ прост. Успех в поле боя. Война, как мы уже много раз говорили, является продолжением политики другими средствами. Отсюда следует, что военный успех рождает дипломатический успех. Как мы все знаем, Путин надеется, что США, Европа, Канада и Япония потеряют терпение и внимание к Украине. Я думаю, что Путин молится, чтобы Дональда Трампа переизбрали президентом США и чтобы он перестал поддерживать Украину. Это самое худшее, что может произойти. Что должно произойти, так это то, что Украина начнет свое военное наступление, которое будет успешным, отбросит российские войска назад и поставит Путина в ситуацию, когда будет совершенно ясно, что он не может победить, что нет никакого шанса, что он когда-либо победит на поле боя. Даже если, не дай Бог, каким-то образом украинские военные терпят поражение, вы, украинская нация, будете вечно бороться в партизанской войне. Так что Путин должен это понять. И тогда мир действительно прислушивается к Украине, когда дело дойдет до переговорного стола. Но, как постоянно заявляет Белый дом, Вашингтон и его союзники должны продолжать поддерживать Украину, оказывать ей необходимую военную поддержку, помогать ей подготовиться к тому моменту, когда состоятся серьезные переговоры, когда дипломатический путь может быть успешным и когда мир действительно прислушивается к точке зрения. Украины. Убежден, что мир прислушивается к позиции Украины. Конечно, есть эгоистические бизнесмены, которые хотят, чтобы война закончилась, и чтобы они могли вернуться к покупке российского природного газа и нефти, и в Германии они полностью дискредитированы. Есть такие республиканцы, как Рон Десантис, которые решили не понимать, как устроен мир, или просто по незнанию, или по собственному прошлому, не отвечающему естественным интересам США. Таких меньшинство, поэтому Украина пользуется сильной поддержкой всех своих друзей, союзников и будущих союзников, и ей необходимо добиться решающего ряда побед на поле боя этой весной.

Путин перед Си Цзиньпином оказался в почетном статусе разыскиваемых Международным уголовным судом преступников. Подобный статус имел в свое время Муаммар Каддафи и не только.

Не думаю, что президента Путина когда-нибудь арестуют, если он окажется в стране, участвующей в Международном уголовном суде, и я считаю позором то, что США никогда не подписывали Римский устав и не сделали себя его участником. Тогда США подрывают ценность или значение определения Путина как военного преступника. Это огромное унижение и единственный ответ Марии Захаровой в российском МИДе состоит в том, что они не являются стороной Международного уголовного суда и его выводы для них ничего не значат. Но они знают, каково это огромное осуждение и позор для всей России.

Нельзя скрыть от русского народа, что их президент был признан Международным уголовным судом военным преступником

или, по крайней мере, получил следующие обвинения. Россия не говорит, что Международный уголовный суд контролируется Соединенными Штатами или Европейским Союзом, возможно правительство РФ еще прибегнет к этому, но я думаю, что подавляющее большинство людей будут знать, что это не так. И тот факт, что США не являются членом МУС, противоречит тому, что я сказал раньше. Как США могут контролировать МУС, если они явно решили никогда не присоединяться к нему, поскольку не хотят, чтобы их граждане подпадали под его юрисдикцию. Поэтому я думаю, что практическое влияние состоит в том, чтобы еще больше ослабить Путина в политическом и геополитическом плане и таким образом укрепить нравственную позицию Украины, которая затем должна быть воплощена в дальнейшей экономической, политической и военной поддержке Украины со стороны ее друзей.

В Турции, где я живу, реальное политическое желание Турции видеть Украину не побежденной, и именно поэтому Турция последовательно поддерживает Украину, продавая ей байракторы и другие военные технологии, не совпадает с постоянными осуждениями нарушения территориальной целостности Украины, начиная с 2014 года, и аннексии Крыма . В то же время, Турция не присоединилась к санкциям против России, как мы все знаем. И когда я говорю с турецкими людьми здесь, особенно в бизнесе, они совсем не говорят о нравственности того, что Путин делает с Украиной, убивая ее мирных жителей. Тот факт, что Путин признан военным преступником Международным уголовным судом, начинает пробуждать людей здесь, в Турции, к осознанию моральной составляющей российского вторжения в Украину, и я думаю, что это усиливает поддержку Украины со стороны правительства.

Понятно, что Путин не намерен отступать. По крайней мере, так выглядит, что он этого не будет делать. Но вопрос, насколько станет ему имеющихся ресурсов с учетом того, что он постепенно начинает развивать и активизировать свою оборонную промышленность. Россия готовится, возможно, к какому-то более длинному, затяжному военному сценарию.

Путин будет вести войну против Украины так долго, как только сможет, и я думаю, что сигналы говорят о том, что он все меньше способен это делать. Итак, он мобилизовал 300 000 человек, отправил их на фронт с момента мобилизации в сентябре, и они не смогли достичь какого-либо значительного прогресса в наступлении. Да, они полностью разрушили Бахмут, но это не стратегический выигрыш. Цена была огромной, и Украине удалось удивительно успешно скачать всю эту военную силу из России, и это будет продолжаться и дальше. Россия никогда не победит украинских военных. И мы видим, что в экономическом плане дефицит российского бюджета быстро растет, они сжигают свои валютные резервы, и они, очевидно, не в состоянии производить более точные управляемые ракеты, которые, похоже, заканчиваются. Вот почему они перепрофилировали ракеты С-300 для терроризирования гражданского населения Украины. Однако у них есть огромное количество артиллерийских снарядов, которые они будут продолжать использовать для того, чтобы уничтожить как можно большую часть Украины. Думаю, Путин остановится, когда Европейский Союз сможет закупить 2 миллиона артиллерийских снарядов для Украины, когда они попадут на поле боя и когда США смогут передать Украине большее оборудование. В конце концов, мы увидим больше истребителей после того, как Польша решилась на смелый шаг передать свои старые МИГ-29, и я надеюсь, что в конце концов мы увидим американские F-16. Но независимо от того, как сложится ситуация с истребителями, все больше и больше мощных западных вооружений поступает в арсенал Украины. Потребуется время, чтобы взорвать желание Путина продолжать воевать, но если США и их союзники будут продолжать в таком же духе, предоставляя Украине все более мощное вооружение, то Путин просто не сможет продолжать эту войну. В какой-то момент у него тоже закончатся человеческие ресурсы. Не сейчас правда, нужно подождать, но такое время точно придет