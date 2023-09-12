Поэтому Кремль готовится вести длительную, беспощадную и кровопролитную войну в Украине, пока, как там считают, со временем не развеется военная поддержка украинцев Западом.

Для этого диктатору нужно полное повиновение российскому обществу. Поэтому в Российской Федерации уже начались якобы на местах предложения – конфисковывать у населения компьютеры и сделать интернет доступным только для военных, силовых структур и работников сферы экономики. Возможно, что для других вместо Интернета может быть введен патриотический "внутренний Интернет".

А для того, чтобы специалисты из определенных сфер, в случае острой необходимости, смогли выйти в мировую информационную паутину, будут выдаваться специальные разрешения. И за соблюдением доступа в интернет для "избранных" будет внимательно следить ФСБ и военная разведка. Пользование тайно общемировым интернетом будет считаться преступной антигосударственной деятельностью, за которую должны будут отвечать по всей строгости законов РФ.

Потемкинская Россия Путина не может существовать без массированной телевизионной и медиапропаганды и тотальных репрессий. Ведь только дезинформацией и откровенной ложью можно прикрыть клепто-коррупционные "достижения" российской экономики за 23 года правления узурпатора. Неэффективность и преступная некомпетентность путинского режима выливается для населения Российской Федерации в жизнь, затемненную массовым алкоголизмом, деградацией и ранней смертью. Что уже не может подсластить ни празднование "героических побед", ни фальшивая ностальгия по прежней "славе".

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Сейчас Путин начал реализовывать свою идею фикс, заключающийся в том, что он будет способен уничтожить украинскую государственность, резко увеличив численность своей террористической армии. Россия действительно может удвоить численность своей армии путем массовой мобилизации и дополнительных призывов. Однако такая армия, хотя будет вдвое больше по численности, не имела бы двойной боеспособности. Новые солдаты хуже обучены, у них, как правило, более низкий моральный дух, и они не будут хорошо оснащены.

Путин готов бросать в бой новые сотни тысяч очередных мобилизованных, чтобы продлить и дальше время своего кровавого президентства. Однако ВСУ уже на пути к уничтожению большей части российской армии, являющейся способом устранить базу власти обезумевшего деспота. Чтобы россияне наконец-то увидели своего лидера не в бликах "кривых пропагандистских зеркал", а каков он на самом деле. То есть неудачником, который необдуманно замахнулся на то, что он реализовать никогда не сможет.

Сейчас для всей преступной кремлевской камарильи вопросом номер один становится, как провести большую мобилизацию и при этом не вызвать массового сопротивления против нее населения на местах. И учитывая эту задачу, которой должен быть новый уровень репрессий, чтобы россияне не начали оказывать тотальное сопротивление против мобилизации в отдаленных глубинках и столичной Москве.

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У Путина остается еще много возможностей оттягивать время падения его преступного режима

Тоталитарные власти Путина готовятся резко увеличить уровень терроризирования своего населения, чтобы заставить его унизительно подчиниться всему тому, что бы они ни делали с ним дальше. Желание увеличить страх россиян перед действующей властью только усугубляет путинский комплекс мессии, умножая уверенность в том, что он сможет переформатировать международный порядок под свое видение. Не смотря на отсутствие необходимых инструментов, чтобы изменить нынешний мир под себя.

Диктатор уверен, что капитуляция Украины является ключом к реализации его глобальных планов, поэтому договориться с ним ни о чем невозможно. Поскольку уничтожение украинской государственности он считает главной задачей своей жизни, способной утвердить его в истории как победителя.

Этот комплекс мессии, умноженный на комплекс неполноценности, который Путин пытается тщательно скрывать, и образуют ту гремучую смесь стремлений любой ценой победить там, где шансов у него никаких нет. В этих условиях стремительного увеличения геополитических рисков и страха из-за нарастающей перспективы неизбежного поражения в РФ будут резко увеличиваться внутренние репрессии в попытке самосохранения нынешней российской системы власти.

Нынешняя Российская Федерация — проблема не только для Украины. А те на Западе, кто до сих пор думают, что Россия способна трансформироваться в современное, демократическое и неагрессивное государство, глубоко ошибаются. Российская Федерация была и остается потенциальной огромной угрозой для всего мира. Поэтому единственный способ решить российскую проблему – раздробить РФ на меньшие страны.

Ведь в этом искусственном территориальном образовании слишком много часовых поясов, слишком много разных этнических групп, слишком много религий, слишком много культур, и только тоталитаризм способен удерживать все это от распада. Русским царям было тяжело сохранить это вместе. Советский режим использовал железную руку и массовый террор, чтобы так называемый СССР не распался. И Путин делает то же, что делали цари и советская власть, ведь других методов они не знают.

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У Путина остается еще много возможностей оттягивать время падения своего преступного режима. И для успешного проведения запланированной массовой мобилизации кремлевские власти могут перекрыть передвижение населения сначала между регионами Российской Федерации, а затем между городами и меньшими населенными пунктами.

Восстановление в России концентрационных лагерей может стать реальностью

Путинисты часто применяют дублирование методов своих тоталитарных коллег, которым удается держать свои народы в повиновении. Ярким примером подобной эффективности становится для Москвы Северная Корея. Поэтому визит министра обороны России Сергея Шойгу, помимо всего прочего, имел целью ознакомление с опытом репрессий, применяемых в КНДР для смирения своего народа, позволяющих уже третьему представителю династии Кимов оставаться у власти.

Первым шагом к этому может стать восстановление в России функционирования концентрационных лагерей. В этом смысле не будет ничего удивительного, если Путин вдруг объявит, что, учитывая угрожающую международную ситуацию, сложившуюся вокруг Российской Федерации и огромное количество врагов народа в самой России, ее руководство вынуждено прибегнуть к принудительным методам изоляции тех, кто своими действиями провоцирует уничтожение государства. .

А после резкого ухудшения экономической ситуации в РФ и соответственно падения стандартов социальной поддержки населения, Кремлю несложно будет возродить массовое написание доносов на соседей, сотрудников по работе или даже родственников. Ведь потребуются различные средства для того, чтобы быстро наполнить восстановленные концентрационные лагеря их новыми жителями.

Новейшие российские политзаключенные, инакомыслящие и социально чуждые элементы станут основной заботой путинских "соколов" из силовых структур, которые будут делать все для того, чтобы в условиях критического ухудшения уровня жизни в Российской Федерации сохранить свою относительно неплохую пищевую пайку.

Ибо если уровень благосостояния будет падать вниз в России такими же темпами, то очень недалеким станет то время, когда продукты первой необходимости будут выдаваться в России исключительно по талонам или продуктовым карточкам. Охваченной агонией власти Путина нужна будет бесплатная рабочая сила. Поэтому существует большая вероятность того, что режим для сохранения своего существования введет новую систему концлагерей. Лагеря для политических заключенных, которых будет меньше, и трудовые лагеря – жителей тех и тех в массовом порядке будут использовать на принудительных работах.

Пошатнувшаяся российская экономика не сможет долго поддерживать путинскую преступную войну в Украине. Поэтому, кроме открытых репрессий, и дальше будет продолжаться криминальная практика, когда люди будут выпадать из окон, их будут убивать неизвестные киллеры, будут отравлять полонием или будут применять другие варварские методы, чтобы заставить оппозицию замолчать.

Перед тем, как мир увидит окончательный конец путинизма, в России произойдут такие невероятно сногсшибательные политические процессы, о которых сегодня даже трудно подумать. Путин ведь планирует оставаться во власти независимо от цены или методов, с помощью которых этого можно достичь. Он целенаправленно ведет Российскую Федерацию к катастрофе, но для него сохранение своего режима гораздо важнее, чем историческая судьба России.

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Единственная надежда на изменения в России – это ее полное разоружение. Также Российская Федерация должна навсегда избавиться от ядерного оружия, которое представляет огромную угрозу миру еще с советских времен. Чтобы демилитаризовать и деимпериализировать Россию, ее необходимо исключить из Совета Безопасности ООН, разоружить и распустить российскую армию. Численность армии после оставления Путиным власти вместе с пограничными войсками должна быть не более 100 тысяч человек.

Началом конца Путина может стать новый военный мятеж. Когда офицеры среднего звена выведут танки на Красную площадь и перекроют въезды в Москву. И, в отличие от путча против Михаила Горбачева в августе 1991 года, подобный ход событий будет радостно восприниматься москвичами.

Если же этого не произойдет, то путинский режим, располагая большими ресурсами, включая жестокий репрессивный механизм государственной безопасности, способен абсолютно безразлично пожертвовать миллионами жизней своих нищих граждан. Что создаст очень небезопасное будущее для населения России.

Хотя после того, как Путин проиграет в Украине, он может закрыть Российскую Федерацию от внешнего мира, как совершил режим в Северной Корее. Диктатор, страдающий манией величия, окружил себя подхалимами, таким образом защищаясь от правды, что же в реальности происходит вокруг России.

С самого начала развязывания преступной войны с Украиной Путин не может рассчитывать на какие-либо послабления в Гааге. Путинизм окончится, когда умрет тиран. И совсем не исключено, что его ближайшее окружение уже думает о том, как ускорить этот процесс, чтобы снять с себя хотя бы часть ответственности за все содеянное Кремлем.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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